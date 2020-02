‘Wat een lul, joh’-uitspraak Van den Brom wekt ergernis: ‘Had rood gegeven’

John van den Brom ging zondag uit zijn dak na de late gelijkmaker van Paul Gladon namens Willem II in het thuisduel met FC Utrecht (1-1). “Wat een lul, joh”, beet de trainer scheidsrechter Siemen Mulder toe. Van den Brom vond dat de arbiter had moeten fluiten voor een vermeende overtreding van Mike Trésor Ndayishimiye op Simon Gustafson. Oud-scheidsrechter Roelof Luinge vindt het gedrag van de oefenmeester in Utrechtse dienst zeer ongepast.

"Ik had rood gegeven, zeker weten", vertelt de verbaasde Luinge maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het hoort niet op de voetbalvelden thuis. Coaches moeten toch geen vrijbrief krijgen om scheidsrechters uit te schelden? Het kan echt niet. Coaches en spelers moeten respect hebben, anders moeten ze wegwezen."

?? | John van den Brom snapt niet waarom de VAR het doelpunt van Willem II niet afkeurde, maar wel bekeek...



"Als je er vervolgens geen ene kloten mee doet..."#wilutr pic.twitter.com/d8nxqB3juO — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020

Luinge hoopt vurig dat de KNVB op korte termijn met zwaardere straffen komt. "In Engeland worden de coaches keihard aangepakt als ze zulke rare fratsen uithalen", geeft de toparbiter van weleer als voorbeeld. "Die kant moeten wij ook op. In ieder geval moeten we het niet gaan accepteren en zeggen dat het uit emotie voortkomt." Luinge weet uit ervaring dat de gemoederen soms hoog oplopen. "Natuurlijk, dat hoort erbij, maar dan wel op een nette manier. Personen uit het betaald voetbal hebben een voorbeeldfunctie."

De vereniging Coaches Betaald Voetbal wacht nog even met een oordeel omtrent de kwestie-Van den Brom. "We moeten het eerst goed met elkaar gaan bespreken", benadrukt directeur Mario Captein. Het is ook nog niet bekend of de KNVB stappen gaat ondernemen tegen Van den Brom, die vanwege zijn furieuze reactie een gele kaart kreeg van Mulder.