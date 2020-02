Messi adviseert Barcelona in jacht op aanvallers

Real Sociedad-aanvaller Alexander Isak heeft een clausule in zijn contract waardoor hij kan terugkeren bij Borussia Dortmund. Dat kan echter pas vanaf 2021 en voor een minimumbedrag van 284 miljoen euro. (Mundo Deportivo)

Atlético Madrid wil Mohammed Salisu overnemen van Real Valladolid. De verdediger heeft een ontsnappingsclausule van twaalf miljoen euro in zijn huidige contract staan. (Marca)

(The Athletic)

Liverpool heeft de beste papieren om Todd Cantwell over te nemen van Norwich City. De middenvelder wordt ook gevolgd door Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur. (The Athletic)