‘Mogelijk had ik anders nog wat meer wedstrijden in de Eredivisie gespeeld’

Door Thijs Verhaar

Nee, het is niet de leukste tijd om aanvoerder van Helmond Sport te zijn. Toch draagt De Regt de band met trots en loopt hij nimmer weg voor zijn verantwoordelijkheden. “Het gaat nu allemaal niet zoals we willen, maar dit blijft een prachtige club”, zegt de geboren Venlonaar als hij zijn blik na weer een pittige training over het pittoreske stadion laat gaan. De nu 31-jarige verdediger streek afgelopen zomer neer op sportpark De Braak, waar hij als jongeling ook al eens drie seizoenen speelde. “Ik ken nog steeds iedereen hier en de club biedt me ook de kans om me voor te bereiden op een leven na het voetbal. Ik word ook een dagje ouder, dus vind ik het wel belangrijk om daar over na te denken. Met onze maatschappelijke tak Heel Helmond Sport ga ik vaak op stap om jongeren te begeleiden en ik merk dat ik dat daar veel voldoening uit haal.”

De Regt vecht tijdens het duel tussen Roda JC Kerkrade en Helmond Sport (4-0) een duel uit met Iké Ugbo.

De Regt weet dat hij met zijn status van profvoetballer een bijzondere positie in de maatschappij bekleedt en geeft aan dat hij anderen graag helpt. Dat is ook terug te zien op het veld, waar hij - net als bij zijn vorige clubs VVV-Venlo, Fortuna Sittard en Top Oss - de aanvoerdersband mag dragen. “Ik ken onze trainer Wil Boessen nog van onze gezamenlijke tijd bij VVV. Daar heeft hij me zien opgroeien en ik ben heel trots dat hij me per se bij Helmond wilde hebben. Hij is een heel fijne man om mee te werken en we weten precies wat we aan elkaar hebben”, aldus De Regt. Als centrale verdediger is het aan hem om van achteruit de lijnen uit te zetten, terwijl hij ook op de trainingen een van de aanjagers is om iedereen bij de les te houden. “Wat dat betreft is er niets te klagen. Iedereen gaat er vol voor en ook op het veld leveren we veel strijd, maar te vaak komt het er niet uit en verzuimen we onze momenten te pakken. Dat we nu laatste staan, is daar het directe gevolg van. Onderaan staan heb ik nog nooit meegemaakt en ik neem het mezelf ook kwalijk. We willen de rode lantaarn zo snel mogelijk afgeven.”

Voor Helmond is het de tweede teleurstellende jaargang op rij. De club eindigde vorig seizoen als allerlaatste en zette afgelopen zomer in op ervaring om de aansluiting met de play-offclubs te hervinden. Het trouwe thuispubliek moet echter opnieuw toezien hoe hun team ploetert in de marge. “Dat gun je deze mensen niet. Ik kan het ze ook niet kwalijk nemen dat ze soms hun teleurstelling uiten tijdens de wedstrijden. Laten we hopen dat de kansen snel keren, want het kan hier echt heel sfeervol en gezellig zijn met onze harde kern”, aldus De Regt, die in zijn eerste periode bij de club tussen 2012 en 2015 wel meedeed aan de nacompetitie. “In die tijd heb ik Helmond al in mijn hart gesloten, terwijl ik toch een echte VVV-man ben. In Venlo dwongen we in mijn eerste seizoen als prof meteen promotie naar de Eredivisie af en ik wist niet wat ik meemaakte. Wat een feest was dat. Daarna degradeerden we direct en promoveerden we nog eens, maar voor mij was er uiteindelijk geen plek meer in de basis.” Als huurling kwam De Regt vervolgens bij Helmond terecht, dat hem het seizoen daarna definitief inlijfde. “Van die overstap heb ik geen seconde spijt gehad. Sowieso heb ik vrijwel niets achteraf anders willen doen in mijn carrière. Ik heb er tot nu toe echt wel uitgehaald wat erin zit.”

Dries Mertens zoekt het één-tegen-één-duel op met De Regt tijdens het duel tussen VVV-Venlo en PSV in september 2011.

Het enige wat hem enigszins dwars zit is de manier waarop hij vertrokken is bij Fortuna Sittard. Daar was hij met de clubleiding in gesprek over een nieuw contract, toen de bom barstte met toenmalig trainer Sunday Oliseh, die later wegens ‘ontoelaatbaar gedrag’ werd ontslagen. “Toen was ik al naar TOP Oss vertrokken omdat onze relatie onwerkbaar was geworden. Mogelijk had ik anders nog wat meer wedstrijden in de Eredivisie gespeeld, maar anderzijds had ik ook het avontuur in Oss niet willen missen.” Met meer dan driehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal heeft De Regt hoe dan ook een fraai palmares. “En dat hadden er nog meer geweest als ik niet twee keer zwaar geblesseerd was geraakt”, brengt de kopsterke verdediger in herinnering. In totaal maakte hij al dertig goals, waarvan zes op het hoogste niveau. “Sowieso ben ik er heel erg trots op dat ik tachtig wedstrijden in de Eredivisie heb mogen spelen, terwijl ik een type speler ben dat niet echt opvalt op het veld. Met mijn degelijkheid ben ik een prima Keuken Kampioen Divisie-speler, dat wel. Ik heb het altijd van mijn inzet en mentale kracht moeten hebben en daarmee ben ik van waarde voor mijn team.”

Het enige wat misschien ontbreekt is een buitenlands avontuur en nu De Regt vader van twee jonge kinderen is, ziet hij het niet meer gebeuren. “Ooit heb ik wel gesprekken gehad met een Indonesische club met een Nederlandse trainer waar ik dankzij de achtergrond van mijn opa meteen speelgerechtigd zou zijn, maar dat is niets geworden. Daarnaast wilde Genk me eens huren van VVV, maar zij lieten me toen niet gaan. Zo loopt het nu eenmaal. Zelf ben ik er niet echt mee bezig geweest om ooit naar het buitenland te gaan. Hier heb ik ook genoeg hoogtepunten meegemaakt en ik heb bij vier mooie clubs mogen spelen.” Wat er verder voor hem in het verschiet ligt, is onduidelijk. De Regt heeft een aflopend contract bij Helmond Sport en tot nu toe hoorde hij niets van het bestuur over een verlenging. “Ik wacht rustig af en moet in de tussentijd gewoon op het veld laten zien dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg. We moeten hoe dan ook gaan stijgen op de ranglijst. Dat zit me echt dwars. Je bent geen sportman om laatste te worden, dus ik ga echt alles op alles te zetten om de fans weer wat te juichen te geven.”

Pedro Marques van FC Den Bosch houdt De Regt van de bal.

Wat dat betreft is het dit seizoen zoals gezegd spaarzaam gesteld. Natuurlijk zijn gelijke spelen tegen Jong Ajax, FC Den Bosch en NAC Breda prima prestaties, maar slechts drie keer stapte de ploeg van Boessen als winnaar van het veld. “Dat moet echt beter. We spelen nog best vaak gelijk, maar hebben te vaak een off-day. Natuurlijk is het ook een gebrek aan kwaliteit. Toch hebben we heus een prima ploeg als het wel een keer goed staat”, is De Regt van mening. Hij is er dan ook van overtuigd dat Helmond nog stappen gaat maken op de ranglijst. Het gat naar plek dertien is elf punten, terwijl nummer twaalf Jong FC Utrecht liefst negentien punten meer heeft. Helemaal onderin zijn de marges veel kleiner. Helmond Sport heeft slechts drie punten minder dan FC Dordrecht, met een iets minder doelsaldo. De eerste onderlinge wedstrijd werd in oktober echter wel met 1-2 gewonnen. Ook Roda, in oktober met 4-0 te sterk voor de Brabanders, is met een voorsprong van drie punten nog binnen handbereik. “Die ploegen treffen we allebei nog in eigen huis”, weet De Regt. “Dat zijn de momenten waarop we het moeten doen en ik hoop dat ik dan mijn steentje kan bijdragen. Onze topscorer (Diego Snepvangers, red.) staat nu op vier goals, dus wie weet kan ik hem nog wel voorbij als er wat balletjes goed op mijn hoofd vallen”, glimlacht De Regt.

En daarna? De ingetogen Limburger moet het antwoord schuldig blijven. In principe is hij nog niet klaar met de voetballerij, maar hij zou het ook geen ramp vinden om het sportleven achter zich te laten als er geen mooi voorstel van Helmond of een andere profclub komt. “Natuurlijk hoop ik daar in eerste instantie wel op, maar ik moet toch een keer de switch maken en kan inmiddels ook gelukkig worden zonder voetbal. Ik zie mezelf dan ook niet als toekomstig trainer, al heb ik wel ooit mijn diploma Trainer/Coach III gehaald.” Hij is daar echter nooit meer verder gegaan. Liever besteedt hij zijn toekomst aan werk met probleemjongeren. “Als ik daar een combinatie met sport in kan vinden, zou het helemaal perfect zijn. Ik ben bevoorrecht met een carrière als voetbalprof en zou later graag iets teruggeven. Ik ben Helmond Sport super dankbaar dat ik daar nu alvast mee kan beginnen.”