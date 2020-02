Casillas hakt knoop door en maakt kandidatuur Spaanse bond bekend

Iker Casillas stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond, zo meldt de doelman van FC Porto maandag in een bericht op Twitter. Het is de intentie van de ervaren sluitpost om Spanje als voetballand weer terug te brengen naar de top van de wereld. De kandidatuur hing al enige tijd in de lucht, want verschillende Spaanse media lieten onlangs al weten dat Casillas dergelijke plannen had.

"Ja, ik stel mijzelf beschikbaar voor de functie van voorzitter van de Spaanse voetbalbond, zodra de verkiezingen zijn later dit jaar", zo laat Casillas maandag weten. Het is mijn streven om de bond weer terug te laten keren naar de top." Momenteel is Luis Rubiales de preses van de RFEF, maar hij geniet niet bijster veel populariteit in Spaanse voetbalkringen.

Het Spaanse volk is kraakhelder: liefst 94 procent wil Iker Casillas

El Partidazo de COPE wist in januari al te melden dat Casillas werd genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter van de RFEF. Ook kwam naar voren dat de doelman sowieso de steun heeft van Javier Tebas, voorzitter van LaLiga. Bij een enquête van Marca kwam Casillas als duidelijke winnaar naar voren. Hij ontving 94 procent van de stemmen, terwijl Rubiales het moest doen met slechts 6 procent.

De 38-jarige Casillas heeft nog een contract tot aankomende zomer bij Porto, maar het lijkt erop dat zijn actieve loopbaan ten einde is gekomen. De ex-keeper van Real Madrid en Spanje kreeg in mei vorig jaar een hartaanval en stond sindsdien niet meer onder de lat bij Porto. In november keerde Casillas, die nog wel een functie heeft in de technische staf van de Portugese grootmacht, pas terug op het trainingsveld.