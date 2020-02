Barcelona krijgt groen licht en mag noodplan na uitvallen Dembélé uitwerken

Barcelona mag van de Spaanse voetbalbond definitief een vervanger aantrekken van de langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé, zo weten verschillende Spaanse media maandag te melden. Bij een ernstige kwetsuur mogen clubs uit LaLiga ook buiten de transferperiodes een speler aantrekken, mits er een medisch attest kan worden overlegd. Barcelona heeft vijftien dagen de tijd om een vervanger van Dembélé te presenteren.

De Franse aanvaller is meer dan vijf maanden uit de roulatie, waardoor de Catalaanse grootmacht groen licht heeft gekregen van de voetbalbond in Spanje om alsnog de transfermarkt op te gaan. Barcelona diende het verzoek afgelopen donderdag in bij de medische commissie, dat 72 uur de tijd nam om de aanvraag vanuit het Camp Nou onder de loep te nemen.

Barcelona maakte zich grote zorgen na het recente uitvallen van Dembélé met een gescheurde hamstring in zijn rechterbovenbeen. De vleugelaanvaller werd al snel geopereerd in Finland. Hij mist sowieso de rest van het lopende seizoen en kan daarnaast deelname aan het EK met regerend wereldkampioen Frankrijk vergeten. Hierdoor bleven alleen Lionel Messi, Antoine Griezmann and Ansu Fati over als aanvallers, daar ook Luis Suárez nog enkele maanden uit de roulatie is.

Volgens Mundo Deportivo is Martin Braithwaite de voornaamste kandidaat om de overstap naar Barcelona te maken. De Deense aanvaller speelt sinds afgelopen zomer voor CD Leganés en kwam tot dusver tot 8 doelpunten en 1 assist in 27 wedstrijden voor de nummer negentien in LaLiga. In een eerder stadium werden onder meer Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Ángel (Getafe), Willian José (Real Sociedad) Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren (Real Betis) bij Barcelona genoemd.