‘Blind kan verkassen naar Londen; ook Italianen zijn op jacht’

Daley Blind staat in de belangstelling van Arsenal, zo meldt The Athletic maandag. Manager Mikel Arteta zou gecharmeerd zijn van de verdediger van Ajax en hem komende zomer graag naar Londen halen. Volgens de berichtgeving uit Engeland kan de 29-jarige Oranje-international ook opteren voor een transfer naar Italië.

Arteta wil komende zomer graag een linksbenige centrale verdediger toevoegen aan zijn selectie. Afgelopen januari huurde Arsenal de linksbenige Pablo Mari al van Flamengo met een optie tot koop, maar met Blind zou de coach nog een optie erbij hebben. Volgens The Athletic zou Blind zelfs met een afkoopclausule voor een laag bedrag op te halen zijn, maar het valt te betwijfelen of de stopper daadwerkelijk voor een bepaalde som Ajax kan verlaten.

Blind, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, kan Arteta meer opties geven dan alleen links in het centrum van de verdediging. Blind kan ook als linksback fungeren, terwijl hij ook als verdedigende middenvelder kan dienen. Arsenal gaat zich dus mogelijk melden bij Ajax, maar the Gunners kunnen meer concurrentie verwachten inzake Blind.

Naar verluidt hebben ook andere Engelse clubs, net als enkele clubs in Italië, belangstelling voor Blind. The Athletic meldde op de maandagochtend al dat Ajax rekening houdt met een exodus. Naast Blind en Hakim Ziyech, die naar Chelsea verkast, liggen er mogelijk ook transfers in het verschiet voor André Onana, Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico, David Neres, Joël Veltman, Noussair Mazraoui en Sergiño Dest.