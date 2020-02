Perez verbijsterd door ‘blunder van de bovenste plank’: ‘Zó kortzichtig en dom’

ADO Den Haag leed zaterdagavond in het eigen Cars Jeans Stadion een kansloze nederlaag tegen PSV, dat met een 0-3 overwinning huiswaarts keerde. Onder het bewind van de nieuwe trainer Alan Pardew werden er pas vier punten verzameld, waardoor de club uit de Hofstad momenteel de zeventiende plaats in de Eredivisie bezet. Mario Been en Kenneth Perez spreken bij FOX Sports hun verbazing uit over de gang van zaken bij ADO.

In het kielzog van Pardew arriveerden er afgelopen maand acht versterkingen, waardoor onder meer Lex Immers en Aaron Meijers het nu moeten stellen met een reserverol. “Ze zijn niet minder dan wat aangetrokken is, dat is een understatement. Het zijn dezelfde jongens die de afgelopen jaren nog negende en elfde zijn geworden. Op bepaalde posities missen ze iets extra’s, dat is gewoon zo. Maar in plaats van er acht te halen, had ik er twee gehaald die je daadwerkelijk sterker maken”, stelt Been.

“De spelers die bij ADO zitten, bijvoorbeeld Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, weten waar het om gaat, de club zit in hun hart. Die acht nieuwelingen hebben zoiets van: dan degraderen we en dan gaan we terug naar Engeland. Dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen”, vervolgt de analist annex oefenmeester. Perez haakt in: “Wat een blunder, joh. Wat een gigantische blunder. Even serieus, dan haal je een Engelse trainer. Oké, dat kan. Steve McClaren is ook kampioen geworden.”

“Maar hij kent de competitie totaal niet en dan geef je hem een carte blanche, van: ken jij nog wat spelers? Ja hoor, die kent hij wel. Dan haal je een batterij uit Engeland en dat voegt echt heel weinig toe. Misschien helemaal niks”, zo klinkt het stellig uit de mond van Perez. “Ik vind dat zó kortzichtig en ongelofelijk dom. Dit past toch totaal niet bij ADO? Immers en Meijers hebben misschien hun beste tijd gehad, dat kan. Maar dat zijn jongens die voor ADO willen vechten. Dat willen Stubbs en De Bock echt niet. Wat kan het hun toch schelen? Het is een blunder van de bovenste plank. Belachelijk, echt belachelijk.”