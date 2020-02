‘Guardiola past overal en het zou zeker interessant zijn om hem hier te zien’

Manchester City kreeg vorige week te horen dat de club voor twee jaar is uitgesloten vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-reglementen en het misleiden van de UEFA. Inmiddels wordt in Engeland gesproken over een mogelijke leegloop bij de regerend landskampioen en ook manager Josep Guardiola zou in dat geval verder kunnen kijken. Juventus is naar verluidt een van de gegadigden voor de Spaanse oefenmeester en clubicoon Alessandro Del Piero ziet diens komst wel zitten.

“Ik denk dat Guardiola vanwege zijn prestaties in het verleden en vanwege wat hij nu laat zien bij elke club zou passen… Hij heeft al prijzen gewonnen in Duitsland en Spanje en wat er nu nog ontbreekt is volgens mij Italië en Frankrijk”, wordt Del Piero geciteerd door Sky Sports. “Het kan zeker interessant worden om hem in Italië aan het werk te zien. Het wordt een hete zomer, zeker in de voetbalwereld!”

Klopp heeft medelijden met Guardiola

Del Piero maakte in het verleden met Juventus iets soortgelijks mee, toen Juventus vanwege zijn betrokkenheid bij het Calciopoli-schandaal in 2007 terug werd gezet naar de Serie B en veel sterspelers de club verlieten. De oud-aanvaller bleef, samen met onder meer Gianluigi Buffon, Pavel Nedved en Giorgio Chiellini, de club echter trouw: “Ik bevind me niet in een positie waarin ik een oordeel kan vellen of de straf voor Manchester City ‘te zwaar of te licht’ is. Het enige wat ik kan doen is het nieuws volgen.”

“Wat er toen in Italië gebeurde was bizar en ongebruikelijk, raar vanuit verschillende standpunten. Het is echter wat het is en op een gegeven moment moet je de bladzijde omslaan. Er liggen uitdagingen voor je en die moet je aangaan, zo simpel is het. Het is natuurlijk niet eerlijk als een club de regels overtreedt en als dat gebeurt, moet er ook gestraft worden toch?” Del Piero denkt wel dat de straf the Citizens kan motiveren om dit seizoen alles op alles te zetten in de Premier League: “Dat zou mogelijk moeten zijn als de club, Guardiola en de spelers hier motivatie uit weten te putten, zodat ze er meer energie door krijgen. Het hangt er echter van af hoe ze ermee om weten te gaan.”