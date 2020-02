‘Weinig succesvolle kloon’ van De Vrij zorgt voor wisselende beoordelingen

Het weerzien met Lazio draaide voor Stefan de Vrij zondagavond uit op een teleurstelling. Internazionale ging het in het Stadio Olimpico met 2-1 onderuit tegen de Romeinen en de Nederlandse verdediger veroorzaakte kort na rust een strafschop, toen hij Ciro Immobile duwde binnen de zestien. De Italiaanse media zitten niet helemaal op één lijn met hun beoordelingen over het optreden van De Vrij tegen zijn oude club.

Eurosport beoordeelt De Vrij met een 6 voor zijn optreden tegen Lazio. “Het publiek van Lazio zocht hem vanaf de eerste aanname. Desondanks speelde hij een oplettende wedstrijd, zonder al teveel smetten”, zo klinkt het oordeel. Tuttomercatoweb komt eveneens met een voldoende, al is die met een 5,5 iets minder hoog. “Hij maakte de overtreding op Immobile, die de topschutter van Lazio in staat stelde om de 1-1 vanaf de strafschopstip aan te tekenen.”

Goal en Calciomercato delen eveneens een 5,5 uit. “Hij keerde voor het eerst terug in het Olimpico en elke keer dat hij de bal aanraakte, daalde er een striemend fluitconcert op hem neer. Toen Immobile de bal voor een leeg doel voor het inschieten had, beging hij de overtreding waar een strafschop uitkwam. De spits was hem kort daarna opnieuw te slim af, maar toen voorkwam Daniele Padelli een doelpunt”, schrijft Calciomercato. Calcionews24 bestempelt De Vrij als de ‘flop’ van de wedstrijd en deelt een 4,5 uit.

Ook de Corriere della Sera geeft met een 5 een onvoldoende. “De Vrij speelde een meesterlijke eerste helft, maar na rust kwam een weinig succesvolle kloon het veld op”, zo klinkt het. De Italiaanse tak van FOX Sports komt tot dezelfde beoordeling. “De defensieve leider van Inter laat verstek gaan in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. In een indrukwekkend seizoen ging hij voor het eerst in de fout, op een belangrijk moment.”