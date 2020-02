Dusan Tadic spreekt zich uit over ‘raar team’: ‘Ze zijn erg agressief’

Ajax won zondagmiddag met 3-0 van RKC Waalwijk en kende daarmee een goede generale voor de eerste ontmoeting met Getafe in de tweede ronde van de Europa League. Dusan Tadic noemt de huidige nummer drie van de Spaanse LaLiga in onderstaande video ‘een raar, maar goed team’. De Servische aanvoerder van Ajax laat zich tevens uit over de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea.

Tadic: 'Getafe is een rare ploeg, maar het zijn wel strijders'

Paul Quasten stapte in de Johan Cruijff ArenA met RKC Waalwijk als verliezer van het veld en baalt daar een beetje van.

Quasten: 'Wij hadden moeten profiteren van Ajax dat speelde met de handrem erop'