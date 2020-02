Driessen vernietigend in column: ‘Niemand weet meer waar hij aan toe is’

ADO Den Haag ging zaterdagavond in eigen stadion kansloos met 0-3 onderuit tegen PSV. De club uit de Hofstad pakte sinds het aantreden van de nieuwe trainer Alan Pardew pas drie punten en bezet momenteel de zeventiende plaats in de Eredivisie. Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf vernietigend over Pardew en ADO en doet een boekje open over de gang van zaken in Den Haag.

“Zelfs staf en spelers, die de Engelse revolutie hebben overleefd, zijn helemaal klaar met Pardew. Niemand weet meer waar hij aan toe is door de wild en continu wisselende Pardew en zijn vooroorlogse benadering. Hij communiceert nauwelijks met de mensen om zich heen. Dat Engels de voertaal is, speelt daarbij geen rol”, begint Driessen. Hij stelt dat Pardew van algemeen directeur Mohammed Hamdi ‘een zak geld’ kreeg om acht versterkingen te halen, maar dat alleen Sam Stubbs als ‘goed genoeg’ kan worden bestempeld.

“De rest laat dagelijks op de training en tijdens competitieduels zien van geen enkele toegevoegde waarde te zijn. Niet zo vreemd, want veel spelers zijn afkomstig van het tweede niveau in Engeland, hebben geen enkele ervaring op Premier League-niveau en nauwelijks wedstrijden in de benen dit seizoen”, concludeert de journalist. Driessen is van mening dat Pardew Mark Duffy tegen PSV ‘vermoordde’, door hem tegenover Denzel Dumfries te zetten. “De offensieve kracht van de backs van PSV had Pardew verrast. Waarom moest er dan een Engelse assistent en video-analist met de trainer meekomen naar Den Haag, hoewel de club zulke types uiteraard al had rondlopen?”

Driessen schrijft dat er in de selectie een tweedeling is ontstaan, doordat Pardew niet voor zijn sterkste elf kiest als zijn aankopen falen. Met onder meer Lex Immers en Aaron Meijers zijn de ‘natuurlijke leiders’ volgens de journalist geslachtofferd. “Verder laat Pardew nagenoeg alle data links liggen, traint hij wel op vrije trappen en corners, maar nauwelijks tactisch en op balbezit en geeft hij zijn spelers te pas en te onpas vrij. Na het demasqué bij FC Utrecht kreeg de selectie twee dagen vrij en een dag na het smadelijke verlies bij Sparta hadden spelers en staf zich verzameld voor de training, maar blies Pardew de oefensessie met een sms’je af.”