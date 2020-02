Racisme-rel rond Derby County van Cocu: BBC-analist per direct ontslagen

Derby County speelde afgelopen zaterdag in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen Huddersfield Town. Na afloop van het duel ging het echter amper over het resultaat van de formatie van manager Phillip Cocu. Craig Ramage, voormalig speler van Derby County, analyseerde het duel van the Rams voor de BBC en liet zich in zijn analyse racistisch uit, wat uiteindelijk tot zijn ontslag heeft geleid.

“Wanneer ik naar bepaalde spelers kijk, naar hun lichaamstaal en hun manier van doen, denk ik: wow, wacht even. Dat kan een tikkeltje minder. Dat zou ik waarschijnlijk kunnen zeggen over alle jonge, donkere spelers. Mijn advies aan hen zou zijn dat je terug gaat naar de basis en hard werkt, als je het moeilijk hebt met je vorm. Soms de simpele oplossingen zoeken en keihard werken, dat is het voornaamste dat ik tegen die spelers zou zeggen”, zei Ramage in de Sportscene Podcast van BBC Radio Derby. De uitspraken van de oud-middenvelder bleven niet onopgemerkt bij Max Lowe, die op Instagram van zich liet horen.

“Als jonge, donkere voetballer ben ik in shock door de uitspraken van een analist van de BBC. Met de steun van mensen om me heen, heb ik me besloten me uit te spreken namens alle donkere spelers van Derby County. Discriminatie, stereotypering en intolerantie hebben een negatief effect op jonge voetballers en zorgen voor een onnodige scheiding in de samenleving. Ik ben ook teleurgesteld dat de analist niet gevraagd is om zijn uitspraken verder uit te leggen. Of dat er geen afstand van genomen is”, schrijft Lowe.

“Als profvoetballer bij een ambitieuze en grote Championship-club weet ik dat mijn prestaties onder een vergrootglas liggen, daar heb ik geen probleem mee. Maar het is onacceptabel dat we beoordeeld worden op onze huidskleur. Bedankt dat je dit leest, in een wereld waar je alles kan zijn”, besluit de 22-jarige verdediger. In de comments spreken diverse voetballers, niet alleen van Derby County, hun steun uit aan Lowe. Ook Derby County heeft in een statement gereageerd op de uitspraken van Ramage.

“We zijn op de hoogte van uitspraken van een medewerker van de BBC na de wedstrijd tegen Huddersfield Town, die geadresseerd waren aan een specifiek deel van onze jonge spelers. We hebben contact gehad met de BBC gedurende de dag en willen benadrukken dat we tegen iedere vorm van discriminatie zijn. Zulke uitspraken nemen we heel serieus, die tolereren we niet en we staan schouder aan schouder”, valt te lezen in het statement van Derby County. De 49-jarige Ramage, tussen 1988 en 1994 actief voor the Rams, is zondagavond op Twitter diep door het stof gegaan.

“Ik wil me verontschuldigen voor de uitspraken die ik heb gedaan. Wat ik gezegd heb, was volledig ongepast en ook niet zo bedoeld. Ras is niet relevant in de gevallen die ik besprak en ik heb enorme spijt van wat ik zei. Ik hoop oprecht dat de spelers mijn excuses aanvaarden. Verder wil ik ook mijn excuses maken richting de fans, die de afgelopen jaren naar me geluisterd hebben en me volgden tijdens mijn carrière. Deze fout heeft absoluut niks te maken met mijn persoonlijke denkbeelden”, benadrukt Ramage. Ondanks zijn excuses heeft BBC Radio Derby de samenwerking met de oud-middenvelder beëindigd.

“Dit waren absoluut onacceptabele uitspraken en we zullen niet langer met Craig samenwerken”, laat een zegsman van de omroep weten aan The Athletic. Na drie zeges op rij wist het Derby County van Cocu de laatste twee wedstrijden tegen Bristol City (3-2 nederlaag) en Huddersfield Town (1-1) niet in een overwinning om te zetten. The Rams bezetten momenteel de dertiende plaats in de Championship.