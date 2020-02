‘Ik heb hem niets gezegd, hij is onze speler en niet die van Mino Raiola’

Paul Pogba is dit seizoen vanwege aanhoudend blessureleed nauwelijks van waarde geweest voor Manchester United en ook achter de schermen rommelt het rondom de middenvelder. Pogba zou niet tevreden zijn met zijn situatie bij the Red Devils en wordt inmiddels weer nadrukkelijk gelinkt aan een zomers vertrek uit Manchester. Real Madrid en Juventus lijken de meest waarschijnlijke bestemmingen als het daadwerkelijk van een transfer komt en zaakwaarnemer Mino Raiola gooide vorige week extra olie op het vuur.

“Italië is zijn thuis. Hij zou het niet erg vinden om terug te gaan naar Juventus, maar we zullen zien wat er na het EK gebeurt”, liet de belangenbehartiger optekenen in de Italiaanse pers. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft zondag tijdens een persmoment gereageerd op de uitlatingen van Raiola: “Ik heb niet met Mino gesproken, dat is een ding dat zeker is. En nee, ik heb ook niet met Paul gesproken om hem te vertellen wat hij moet zeggen tegen Mino. Paul is onze speler en niet die van Mino”, wordt de Noor geciteerd door diverse Engelse media.

Pogba kampt dit seizoen met aanhoudende enkelproblemen, maar Solskjaer gaat ervan uit dat hij voor het einde van de voetbaljaargang nog wel een beroep kan doen op de wereldkampioen: “Natuurlijk hoop ik dat. Zodra hij fit is kan hij weer spelen en ik weet zeker dat Paul dat ook graag wil.” Solskjaer weigert dan ook om te spreken van een ‘rampzalig’ seizoen voor zijn pupil: “Die kop krijg je niet van mij. Als speler zijn blessures, en het niet kunnen bijdragen aan het elftal, het laatste wat je wil.”

“Paul is een voetballer en hij wil voetballen. Hij weet dat hij hard zal moeten werken om zijn topvorm weer te bereiken. Hij ligt er nu zo lang uit dat het voor hem een uitdaging is om weer in vorm te raken. Ik ben zelf ook lang geblesseerd geweest en dat is een enorm lastige periode voor een speler, maar het hoort er ook bij. Het gips is er nu af en nu moet hij zich weer aansluiten bij de groep. Hopelijk gebeurt dat snel. Hij rent inmiddels weer op een loopband, dus hij komt eraan. Het heeft lang geduurd en hopelijk zien we hem snel terug”, sluit Solskjaer af.