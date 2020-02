Studio Voetbal wijst naar PSV en Feyenoord voor opvolger van Ziyech

Ajax bereikte afgelopen week een akkoord met Chelsea over de transfer van Hakim Ziyech. Het betekent dat de Amsterdammers op zoek moeten naar een opvolger voor de 26-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Aan tafel bij Studio Voetbal passeren met Mohamed Ihtattaren, Steven Berghuis en Calvin Stengs drie namen uit de Eredivisie als mogelijke opvolger voor Ziyech.

“Of ze hem in huis hebben? Ik zie die niet direct staan, eerlijk gezegd. Ik zou wel kijken of ze daar een goede vervanger kunnen halen, want Ziyech heeft iets speciaals. Iets dat heel weinig spelers hebben, hij is altijd op zoek naar een steekpass, de spitsen of lopende mensen. Natuurlijk speelt hij met heel veel risico, maar ik zie niet direct een speler die dat kan invullen”, begint Theo Janssen als gevraagd wordt of Ajax al een opvolger voor Ziyech in huis heeft. Presentator Sjoerd van Ramshorst werpt de naam van Ihattaren op.

“Dat vind ik wel de speler die het meest op hem lijkt, hij probeert zijn positie hetzelfde in te vullen. Hij is altijd op zoek naar de steekpass of het schot, hij speelt in dezelfde zone zoals Ziyech dat doet. Ihtattaren heeft zóveel kwaliteiten. Ik weet niet of het een logische stap is om naar Ajax te gaan, hoor. Maar als ik Ajax was, zou ik proberen om die jongen er bij te halen”, stelt Janssen. Hij beaamt dat Ajax vermoedelijk heel diep in de buidel moet tasten voor Ihattaren. “Tja, gigantisch veel. Maar ze hebben net voor een speler van 19 ook 25 miljoen betaald.”

“Stengs was een stukje minder, hij speelde heel veel vanuit het midden en had heel veel moeite deze wedstrijd”, analyseert de oud-middenvelder het optreden van Stengs in de wedstrijd tussen FC Twente en AZ (2-0). “Slordige passes, hij ging de bal achterin ophalen. Dan denk ik: waarom? Zijn kracht was juist om in de laatste zone mensen weg te steken. Als je in de as komt, moet je even om je heen kijken. Waar ligt de ruimte? Dat mist hij gewoon. Hij liep zich de hele wedstrijd vast en leek zoekende, naar een goal of zijn vorm.”

“Als je hetzelfde type wilt, zou ik voor Ihattaren gaan. Maar als je Berghuis ziet... Die zou ook niet misstaan”, verwijst Janssen naar het spel van Berghuis namens Feyenoord tegen PEC Zwolle. “Nee, maar dat zal niet gaan gebeuren. Hij is de speler die momenteel het dichtst tegen Ziyech aanzit en het meest op hem lijkt”, haakt Pierre van Hooijdonk in. “Hij legt ‘m waar hij hem hebben wil en daar kan ik van genieten, als de voeten luisteren naar wat het hoofd wil. Er zit zoveel gevoel in dat linkerbeen. Dit is nu een buitenspeler met wie ik geen problemen heb als hij met zijn linkerbeen op de rechterkant speelt, gezien zijn rendement.”

“Het is vaker gezegd, dan wordt Bayern München als voorbeeld genoemd”, zegt Jeroen Stekelenburg, commentator van de NOS. “Als je iemand koopt, word je zelf beter. Maar een fijn bijkomend voordeel is ook nog dat de concurrentie zwakker wordt. Met Ziyech verliezen ze hun beste speler, maar ook iemand met status. Iemand die de boel onder zijn schouders kan nemen als het slecht gaat. Berghuis is ietsje ouder dan Ihattaren en Stengs, dus met hem haal je dat ook wel.”