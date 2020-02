Van Hanegem: ‘Ik zag weer dat hij een leider acteert, maar het gewoon niet is’

AZ was in de afgelopen maanden een van de meest spraakmakende ploegen van de Eredivisie en de Alkmaarders werden gezien als de enige mogelijke titelconcurrent van koploper Ajax. Na de winterstop verloren Arne Slot en zijn manschappen echter al van Willem II en FC Twente, terwijl ook het TOTO KNVB Beker-avontuur door toedoen van NAC Breda ten einde kwam. Willem van Hanegem constateert in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de stemming rondom AZ inmiddels omgeslagen is, al noemt hij dit ook een voorbeeld van het opportunisme in de voetballerij.

“Myron Boadu is nu opeens ook niet meer zo goed, vinden sommige zogenaamde kenners. Want AZ verliest”, laat hij optekenen in de ochtendkrant. De achterstand op Ajax is nu opgelopen tot zes punten en Van Hanegem ziet in Teun Koopmeiners een van de dissonanten bij AZ: “Ik heb ze zien spelen tegen FC Twente en zag wederom dat Koopmeiners wel een leider acteert, maar het gewoon niet is. Die jongen is bewierookt, maar hij is van een heel ander kaliber dan Boadu en Calvin Stengs.”

Aan de andere kant van de ranglijst maakt ook ADO Den Haag een moeizame periode door en Van Hanegem gaat uit van het ergste voor de club uit de Hofstad: “Ik vrees dat die ploeg niet meer te redden is dit seizoen. Dat het slecht gaat, zag je overigens niet alleen op het veld. Als de weggestuurde technisch directeur Jeffrey van As en de ontslagen trainer Fons Groenendijk uitgebreid hun gezicht laten zien op televisie, dan weet je genoeg. Die hadden daar vast niet gezeten als Alan Pardew wel volop punten had gepakt deze maand”, constateert hij.

ADO, dat zaterdag verloor van PSV en vijf punten minder heeft dan nummer zestien PEC Zwolle, roerde zich flink tijdens de afgelopen transferperiode en op voorspraak van Pardew werd er een aantal Engelse spelers binnengehaald. Van Hanegem denkt echter niet dat dit de juiste keuze is geweest: “Laten we niet vergeten dat het al heel slecht ging met ADO voor Pardew instapte. Maar de koers die ze nu hebben gekozen, is niet de oplossing.”