Dessers ziet zwaarste opponent bij Ajax rondlopen: ‘Hij denkt altijd vooruit'

Cyriel Dessers gaat na 22 speelronden aan kop in de topscorerslijst van de Eredivisie. De spits van Heracles Almelo was tot dusver goed voor veertien doelpunten en staat daarmee op gelijke hoogte met Bryan Linssen van Vitesse. Aan tafel bij Studio Voetbal zegt Dessers, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Almelo, dat hij zich goed voelt. De Belg gokt dat hij met een totaal van 22 doelpunten zou kunnen eindigen als topscorer van de Eredivisie.

Dit seizoen steekt niemand qua doelpuntenproductie ver boven de rest uit, zoals dat vorig seizoen het geval was met Luuk de Jong en Dusan Tadic, zo legt Dessers uit. De 25-jarige spits bezorgde Heracles Almelo vorige week vrijdag met een dubbelslag een 2-0 zege op Fortuna Sittard, maar kon een 1-0 nederlaag bij VVV-Venlo deze vrijdag niet afwenden. Hij voelt zich evenwel goed bij zijn nieuwe club. die hem overnam van FC Utrecht.

"Ik scoor nu ongeveer om de 140 minuten. Zowel bij Utrecht als bij NAC Breda had ik hetzelfde gemiddelde", vertelt Dessers. Dit seizoen scoort hij gemiddeld iedere 146 minuten in de Eredivisie; over zijn gehele dienstverband bij Utrecht lag het moyenne op 144 minuten. In dienst van NAC Breda was hij gemiddeld elke 138 minuten trefzeker, al was dat wel in de Keuken Kampioen Divisie. Dessers heeft niet het idee dat hij 'mislukt' is bij Utrecht.

Doorzagen met.. Cyriel Dessers!

"Ik denk dat het voor een deel beeldvorming is. Ik speelde ook in een ander systeem, hangend op links", blikt hij terug op zijn tijd bij Utrecht. "Ik ben een spits die in en rond het strafschopgebied moet zijn. Er zijn natuurlijk verschillende factoren geweest. Er waren ook periodes waarin ik niet goed in vorm was en te weinig zelfvertrouwen had. Dat zit nu gewoon goed. Ik heb ervan geleerd. Ik ben sterker geworden en voetballend beter geworden."

Bij het praatprogramma wordt Dessers na zijn tweeënhalf seizoen ervaring gevraagd wie voor hem de beste tegenstander is in de competitie. Hij wijst naar Daley Blind, die terug is nadat hij kampte met een ontstoken hartspier. “Daley Blind komt onmiddellijk bij me naar boven. Op kracht en snelheid kun je veel verdedigers nog wel in de problemen brengen, maar hij is zó slim, staat positioneel zó sterk en heeft de situatie voor mijn gevoel altijd onder controle", somt Dessers op. "Als spits is dat gewoon heel vervelend. Hij denkt altijd een stapje vooruit.”

Aan de tafel wordt de vraag opgeworpen of Dessers en Blind in de toekomst geen ploeggenoten kunnen worden: zou de spits geen optie zijn als pinchhitter zodra Klaas-Jan Huntelaar is 'afgeschreven', zo vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst zich af. Dessers ziet een rol als reservespits echter niet zitten. "Ik denk dat mijn beste jaren er nu aankomen. Hopelijk kan ik in de zomer een mooie stap maken naar een club waar ik wekelijks kan spelen. Het is gewoon een heel fijn gevoel om elke week naar de wedstrijd te gaan en te weten dat je negentig minuten speelt. Dan krijg je het zelfvertrouwen en dat zie je ook aan mijn doelpunten. Dat zijn andere doelpunten dan die ik maakte bij Utrecht."