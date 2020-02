De Mos verwacht ‘Ajax-slagveld’: ‘Getafe is als het oude Atlético van Simeone’

Ajax treedt donderdag in de Europa League aan tegen Getafe en Aad de Mos verwacht dat de ploeg van trainer Erik ten Hag het knap lastig gaat krijgen. De nummer drie van LaLiga staat bekend als een team dat de duels niet uit de weg gaat. De Mos verwacht een ‘slagveld’, waarbij Ajax moet oppassen dat het niet meegaat in het spel van de Spanjaarden en zich niet moet laten provoceren.

Henk Spaan denkt dat Ajax tegen Getafe moet spelen zoals vorig seizoen op Wembley tegen Tottenham Hotspur. “Je moet zorgen dat je achter de laatste linie komt van de Spanjaarden. Daar heb je Donny van de Beek voor. Je moet zorgen dat Ziyech veertig meter voor het doel aan de bal komt en dat er dan een of twee spelers achter de linie gaan komen.” De Mos denkt dat er donderdag meer bij komt kijken dan tactiek.

“Donderdag ga je het zien: dat wordt een slagveld”, aldus De Mos. “Er is geen ploeg in Europa die zoveel overtredingen maakt, die zoveel kaarten pakt en zo gemeen schopt op je achillespezen als Getafe. Dat wordt een vreselijk irritante wedstrijd voor Ajax. Ze moeten heel alert zijn dat ze geen kaarten pakken en zich niet mee laten voeren. Ik vrees het ergste.” Tafelgenoot Khalid Boulahrouz stelt dat Getafe zijn tegenstanders altijd hoog onder druk zet. “Ze wisselen het af, er zit wel een plan achter”, reageert De Mos.

Spaan oppert dat er in Europees verband strenger wordt gefloten dan in Spanje, en dat dat in het voordeel van Ajax kan zijn. “Maar je krijgt derde keuze, de grote jongens staan in de Champions League”, weet De Mos. “Ajax zal heel gedisciplineerd moeten voetballen. Ze pakken Valencia met 3-0 en het gemene van die ploeg is dat ze heel collectief kunnen verdedigen. En als ze eruit komen, dan doen ze dat met heel veel mensen tegelijk. Ze omcirkelen je ook nog eens met hoge druk. Het is een soort harmonica. Het is het ouderwetse Atletico van Diego Simeone.”