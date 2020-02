Van Basten krijgt geen steun na oordeel over Ajax: ‘Hij weet hoe het niet moet’

Marco van Basten zei zaterdagavond dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Ajax het clubrecord gaat verbreken voor het aantrekken van de negentienjarige Braziliaanse jeugdinternational Antony. Aan tafel bij Rondo kan de oud-international op weinig steun rekenen. Youri Mulder, Khalid Boulahrouz, Henk Spaan en Aad de Mos kunnen zich wel degelijk vinden in het besluit van Ajax om veel geld neer te leggen voor de talentvolle buitenspeler van São Paulo.

Van Basten zei het vreemd te vinden dat Ajax vele miljoenen gaat betalen voor een talent, terwijl de Amsterdammers ‘zichzelf op de borst slaan’ over de veelal geroemde jeugdopleiding. "Als jij jezelf zó ontzettend op de borst slaat dat de jeugdopleiding bij Ajax zo geweldig is, dan is het natuurlijk ridicuul dat je een jeugdspeler uit Brazilië voor 25 miljoen gaat kopen. Zo'n speler heb je toch zelf?!", aldus Van Basten bij De Eretribune. Als presentator Jack van Gelder zondagavond een foto laat zien waarop Van Basten als Ajax-trainer staat afgebeeld met Miralem Sulejmani, klinkt er gelach in de studio.

De toen negentienjarige Sulejmani werd in 2008 met van Basten als trainer voor 16,25 miljoen euro over van sc Heerenveen, destijds de recordaankoop van Ajax. “Hij heeft dus de ervaring hoe het niet moet. Hij zal ervan geleerd hebben”, aldus Youri Mulder. “Ik ben het niet helemaal met hem eens. Ajax is wel een club waar als een jeugdspeler beter is dan een aankoop, ook al kostte het 20 of 25 miljoen euro, dan speelt de jeugdspeler wel.” Of Boulahrouz het eens is met Van Basten? “Gedeeltelijk”, antwoordt de oud-speler van onder meer Chelsea. “Het ligt er maar net aan op welke positie de speler komt en of je daar al iets hebt lopen.” Volgens Spaan heeft Ajax in de jeugdopleiding geen speler die op dezelfde manier speelt als Antony. “Of ze op rechts een linksbenige speler hebben? Nee. Ze hebben Naci Ünüvar, maar die is te jong. Bovendien komt hij vanaf links en is hij rechtsbenig.”

De Mos is diep onder de indruk van de verwachte Ajax-aankoop. “Ik heb afgelopen week beelden van hem gezien, ongelofelijk”, aldus de trainer in ruste. “Ik heb Ronaldo mogen halen toen hij zeventien jaar was. Ik heb al die Brazilianen gezien. Er is een heel groot verschil tussen een jeugdspeler van Ajax en een jeugdspeler in Brazilië. Die jongens zijn veel volwassener. Kijk maar naar David Neres. Die hebben al veel meer competitiewedstrijden op hoog niveau in de benen. Ze moeten reizen door het hele land.” Volgens De Mos is er nog een reden waarom Ajax veel geld uitgeeft voor de talentvolle Braziliaan. “Ajax wil direct in de Champions League spelen. Die jongens van Ajax zijn goed voor de Eredivisie, maar deze Brazilianen kunnen het direct in de Champions League laten zien.”