Hevig geëmotioneerde Moussa Marega stapt van veld en wordt matchwinner

Portugal is zondagavond opgeschrikt door racisme tijdens de wedstrijd tussen Vitória SC en FC Porto. Na een uur bracht Moussa Marega de bezoekers op een 1-2 voorsprong, waarna hij racistisch werd bejegend door het thuispubliek en er kuipstoelen naar hem werd geworpen. Marega tolereerde de racistische uitingen voor ongeveer negen minuten, maar besloot toen toch om van het veld te stappen.

Marega is nota bene een ex-speler van Vitória SC: in het seizoen 2016/17 werd hij door Porto verhuurd aan de club uit Guimarães. In minuut zestig wipte hij de bal over doelman Douglas Jesus; bij het vieren van zijn doelpunt wees hij demonstratief naar zijn arm. Marega rende naar de zijlijn toe en kreeg daar kuipstoelen naar zich toegeworpen. De spits reageerde op gevatte wijze, door een kuipstoel op te pakken en boven zijn hoofd te plaatsen. Het kwam Marega op een gele kaart van scheidsrechter Luis Godinho te staan.

De racistische uitingen bleven aanhouden. Vanaf de tribunes daalden oerwoudgeluiden neer op het veld en daar had Marega na 68 minuten spelen genoeg van. Hij verliet het veld, ondanks verwoede pogingen van zijn ploeggenoten om hem binnen de lijnen te houden. Marega liet met twee duimen naar beneden duidelijk blijken wat hij van het publiek vond en was hevig geëmotioneerd. Trainer Sérgio Conceição koos ervoor om de aanvaller te vervangen door Wilson Manafa.

De supporters van Vitória SC juichten eerder in de wedstrijd nog voor een doelpunt dat werd voorbereid door een andere zwarte speler: de Nederlandse Ola John. Hij stelde ploeggenoot Bruno Duarte met een voorzet vanaf de linkerflank in staat om de 1-1 binnen te koppen. Marega bepaalde uiteindelijk de eindstand. Porto staat op de tweede plek in de Liga NOS, met een punt achterstand op koploper Benfica.