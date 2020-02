John van den Brom kookt van woede na late ontknoping: ‘Wat een lul, joh’

John van den Brom is woedend na de wedstrijd tussen Willem II en FC Utrecht (1-1). De bezoekers leken de volle buit mee te nemen, maar in de blessuretijd bepaalde Paul Gladon anders door in de drukte raak te schieten. Het doelpunt was controversieel vanwege een vermeende overtreding van Mike Trésor Ndayishimiye op Simon Gustafson die eraan voorafging. Arbiter Siemen Mulder keurde het doelpunt goed.

Ndayishimiye tikte Gustafson van achteren licht aan en de middenvelder ging daardoor naar het gras. Siemen Mulder liet het spel evenwel doorgaan en uit de daaropvolgende aanval kwam Willem II op gelijke hoogte via Paul Gladon. Het moment leidde tot grote woede bij Van den Brom, die na het laatste fluitsignaal fel van leer trok tegen de arbitrage. ‘Je bent een schijterd, jij’, snauwde hij vierde official Marc Nagtegaal toe; arbiter Siemen Mulder kwam er niet veel beter van af. “Wat een lul, joh”, riep de trainer, nadat hij zich omdraaide naar zijn eigen staf.

?? | John van den Brom snapt niet waarom de VAR het doelpunt van Willem II niet afkeurde, maar wel bekeek... "Als je er vervolgens geen ene kloten mee doet..."#wilutr pic.twitter.com/d8nxqB3juO — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020

Voor de camera van FOX Sports legt de geëmotioneerde Van den Brom uit waarom hij zich liet gaan. "Je ziet dat het een overtreding is, klaar. Het gebeurt voor mijn neus. Dingen die je niet in de hand hebt, blijven het moeilijkst als trainer", stamelt hij. Arbiter Mulder blijft echter achter zijn besluit staan om het doelpunt goed te keuren. Hij vindt het bovendien terecht dat de videoarbitrage ervoor koos om niet in te grijpen. Omdat het spel niet voortvloeide na het moment tussen Ndayishimiye en Gustafson, was er immers sprake van een 'nieuwe aanval'.

"Het is een heel lichte overtreding. Ik heb in de wedstrijd veel kleine overtredingen laten gaan en dat kwam het spel volgens mij ten goede", geeft Mulder aan. "Hij wordt volgens mij licht op zijn hak getikt, maar de bal gaat eerst breed en wordt nog een keer teruggespeeld. Dan komt er een aanval. In dat geval mag de VAR niet ingrijpen. Om te kunnen ingrijpen, moet de bal direct doorgaan en moet er snel gescoord worden. Dat is hier gewoon niet het geval." Mulder is niet blij met de manier waarop Van den Brom reageerde. "Ik heb via via gehoord wat er is geroepen en gezegd. Ik moet de beelden nog terugzien, maar als ik meerdere keren voor ‘dikke lul’ word uitgescholden... Volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan."