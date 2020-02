Top vier van Turkije staat binnen twee punten na zege Galatasaray

Galatasaray heeft zondagavond voor de zesde keer op rij een wedstrijd weten te winnen in de Turkse competitie. Het elftal van trainer Fatih Terim maakte in eigen huis geen grootse indruk tegen middenmoter Yeni Malatyaspor, maar zegevierde uiteindelijk wel door een benutte strafschop van Adem Büyük: 1-0. Cim Bom heeft de derde plaats op de ranglijst overgenomen van Sivasspor, dat eerder op de dag met 2-1 verloor bij Trabzonspor. Die ploeg staat één punt los aan kop in de Süper Lig en heeft tevens nog een wedstrijd te goed.

Galatasaray stapte vanavond uiteindelijk opnieuw als winnaar van het veld, maar de formatie van Terim moest wel even wakkergeschud worden. Malatyaspor begon namelijk brutaal aan de wedstrijd en nam het doel van Fernando Muslera al binnen twintig seconden onder vuur. Gökhan Töre beproefde zijn geluk vanaf een meter of achttien met een hard en laag schot, maar Muslera redde vervolgens adequaat.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 21 13 5 3 26 44 2 Medipol Basaksehir 22 12 7 3 19 43 3 Galatasaray 22 12 6 4 19 42 4 Sivasspor 22 12 6 4 15 42 5 Alanyaspor 22 11 6 5 20 39 6 Fenerbahçe 22 11 5 6 15 38 7 Besiktas 22 11 3 8 6 36 8 Göztepe 21 9 6 6 5 33 9 Gaziantep BB 21 7 6 8 -4 27 10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 4 24 11 Gençlerbirligi 22 6 6 10 -8 24 12 Denizlispor 22 6 6 10 -9 24 13 Rizespor 20 7 3 10 -9 24 14 Konyaspor 22 4 8 10 -13 20 15 Ankaragücü 22 4 8 10 -18 20 16 Antalyaspor 21 4 7 10 -18 19 17 Kasımpaşa 21 4 4 13 -18 16 18 Kayserispor 22 3 6 13 -32 15

Malatyaspor, waar voormalig Ajacied Mitchell Donald als invaller ongeveer 25 minuten meedeed, hield daarna betrekkelijk eenvoudig stand, maar in de laatste minuut van de eerste helft wist Galatasaray de score toch te openen. Emre Akbaba werd in de zestien onderuit gelopen door Robin Yalcin, waarna de strafschop die volgde werd benut door Büyük: 1-0. Het betekende voor de 32-jarige spits zijn vijfde doelpunt in de laatste vier competitiewedstrijden.

Aan het begin van de tweede helft kwam Galatasaray goed weg. Arbiter Alper Ulusoy kende Malatyaspor een strafschop toe na hands van Jean Michaël Seri, maar die beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid door de videoscheidsrechter (VAR). Kort erna was Ryan Donk aan de overzijde dicht bij de 2-0, maar de inzet van de Nederlander werd op de doellijn onschadelijk gemaakt door een verdediger van Malatyaspor. Daardoor bleef het spannend, maar Galatasaray trok de zege uiteindelijk toch over de streep.