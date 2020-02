Ten Hag baalt van situatie Álvarez en geniet van gifkikker: ‘De kont erin’

Erik ten Hag baalt dat Edson Álvarez zich nog niet helemaal gelukkig voelt in Nederland. De Mexicaanse verdediger meldde zich de afgelopen week in Londen om zijn vrouw en pasgeboren kind te zien. Zijn gezin mag nog niet de oversteek naar Nederland maken, tot grote teleurstelling van Álvarez en ook Ajax-trainer Ten Hag.

"Ik bid dat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) snel goed nieuws heeft over de verblijfsvergunning van Sofia en Valentina", gaf Álvarez aan tegenover De Telegraaf. Zijn vriendin is momenteel 20 en volgens de Nederlandse regelgeving mogen buitenlandse ongehuwde stellen pas herenigd worden als allebei 21 zijn, om misbruik van het vergunningen- en uitkeringsstelsel tegen te gaan.

"Het is de wet in Nederland", beseft Ten Hag na afloop van de 3-0 overwinning tegen RKC Waalwijk op de persconferentie. "Daar heb ik mij bij neer te leggen. Ik denk dat het in dit individuele geval niet de juiste beslissing is. Het is bitter dat je je gezin wilt zien en daarvoor dit soort kunstgrepen moet uithalen", stelt Ten Hag, die wel volledig begrijpt dat Álvarez zijn gezin bezocht in Londen.

Na afloop staat Ten Hag ook stil bij de situatie van de 36-jarige Klaas-Jan Huntelaar, die zich tevreden moet stellen met invalbeurten. De trainer is zeer content met de inbreng van de routinier, die zondag de 3-0 maakte namens de Amsterdammers. "Hij is een voorbeeld voor de rest. Met zijn leeftijd en dan altijd gas geven", zegt Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

"De kont erin. Hij heeft dan zoveel gif. Hij moet scoren en dan lukt hem dan ook. Dat is alleen maar te prijzen. Ik hoop dat de rest van de ploeg zich daaraan optrekt", besluit Ten Hag over Huntelaar. De treffer van Huntelaar tegen RKC bleek een mijlpaal voor de spits, aangezien hij nu vierhonderd doelpunten heeft gemaakt in zijn loopbaan voor club en land.