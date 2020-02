Van de Beek hint naar contact met Frenkie de Jong: ‘Hij is altijd wel slim’

Bij Ajax kan de blik na de zeer eenvoudige competitiezege op RKC Waalwijk (3-0) op het Europa League-duel van aanstaande donderdag met Getafe. De Spaanse formatie presteert dit seizoen met een voorlopige derde plaats uitstekend in LaLiga en staat bekend als een zeer stugge tegenstander. Donny van de Beek sluit niet uit dat hij in aanloop naar het treffen van donderdag contact zal zoeken met voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong.

De Jong speelde zaterdag met Barcelona immers in de competitie tegen Getafe. De ex-middenvelder van Ajax won met Barcelona (2-1), maar had het bij vlagen ook lastig tegen de aanstaande Europa League-opponent van de Amsterdammers. "Ik heb Frenkie niet gesproken, maar hij zal ongetwijfeld hetzelfde zeggen als ik, namelijk dat het een lastige ploeg is om tegen te voetballen", zegt Van de Beek na het duel met RKC over Getafe.

Van de Beek bekeek de wedstrijd tussen Barcelona en Getafe zaterdagmiddag zelf aandachtig. "Ze zetten hoog druk en dat doen niet veel ploegen uit bij Barcelona. Dat vind ik ook wel mooi om te zien", vervolgt de middenvelder van Ajax voor de camera van FOX Sports. "Het zou best wel kunnen ja dat ik Frenkie nog even ga bellen of appen. Hij is altijd wel slim, dus hij weet wel een beetje waar de krachten van een ploeg liggen. Maar ik heb de wedstrijd natuurlijk ook zelf gezien, dus dan kun je je gewoon goed voorbereiden."

Ajax beleefde zaterdag tegen RKC in elk geval een probleemloze generale repetitie: doelpunten van Dusan Tadic, Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar waren voldoende om de hekkensluiter van de Eredivisie over de knie te leggen. "We speelden vandaag niet ons beste voetbal. Al pakken we gelukkig wel drie punten en zijn we verder uitgelopen. Maar donderdag moet er zeker een tandje bij", waarschuwt Van de Beek tot slot.