Bayern München choqueert RheinEnergieStadion in slechts twaalf minuten

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van RB Leipzig. De formatie van trainer Hans-Dieter Flick hield zondagmiddag geen spaan heel van 1. FC Köln (1-4) en staat nu weer één punt los aan kop in Duitsland. Bij Köln speelde voormalig PEC Zwolle-speler Kingsley Ehizibue de gehele wedstrijd in de achterhoede, maar hij was met zijn teamgenoten uiteindelijk niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van de Duitse recordkampioen.

Bayern kon zich geen eenvoudigere middag wensen in het RheinEnergieStadion. De formatie van Flick begon werkelijk furieus aan de wedstrijd en leidde Köln in een moordend tempo naar de slachtbank. Bayern sloeg in de eerste twaalf minuten liefst driemaal toe en zette de thuisploeg zo razendsnel op een onoverbrugbare achterstand. Het bal werd na 124 seconden geopend door Robert Lewandowski, die in de zestien werd vrijgespeeld door Thomas Müller en vervolgend verwoestend het dak van het doel vond: 0-1.

Müller fungeerde ook als aangever bij de 0-2 van Kingsley Coman. De Duitse middenvelder bereikte Coman rond de strafschopstip met een snelle kaats, waarna de buitenspeler met een laag schot wist te scoren. Voor Coman was zijn doelpunt een extra opsteker: de Fransman had na voor het eerst sinds 11 december weer eens een basisplaats bij Bayern, na een knieblessure. Bayern denderde vervolgens door en wist nog voor het verstrijken van het eerste kwartier verder weg te lopen bij een armzalig Köln. Serge Gnabry tekende voor de 0-3, door een hoekschop van Joshua Kimmich knap te controleren er vervolgens in de drukte raak te schieten.

Bayern nam daarna enigszins gas terug, waardoor het scorebord voor rust niet meer in beweging kwam. Direct na de onderbreking dacht Köln wat terug te doen via Jhon Córdoba, maar het doelpunt van de Colombiaanse aanvaller werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. De thuisploeg wist het aanvalsspel van Bayern steeds beter te ontregelen, maar halverwege de tweede helft vergrootte Gnabry de marge alsnog tot vier. De vleugelaanvaller snelde door de defensie van Köln en plaatste de bal vervolgens schitterend in de verre hoek. Mark Uth redde daarna nog de eer namens Köln met een intikker .