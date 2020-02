Sergio Padt wederom plaaggeest voor Sparta in wedstrijd vol incidenten

FC Groningen heeft zondagmiddag een 1-2 overwinning geboekt op Sparta Rotterdam. Het duel op Het Kasteel stond bol van de incidenten. Zo kreeg Sparta tot tweemaal toe een strafschop, al wist doelman Sergio Padt er ook een te keren. Daarnaast was er tien minuten blessuretijd in de eerste helft nadat Bart Vriends en Dante Rigo keihard met de hoofden tegen elkaar aankwamen. Laatstgenoemde moest gelijk worden gewisseld.

De start leek nog wel veelbelovend te zijn voor Sparta. De thuisploeg kreeg in de achttiende minuut een strafschop van scheidsrechter Sander van der Eijk, nadat Mike te Wierik in het strafschopgebied Abdou Harroui onderuit had gelopen bij een voorzet. De check van de VAR bracht geen verandering in de beslissing. Padt was echter de held van Groningen door de inzet van Mohamed Rayhi tegen de paal te tikken. Eerder dit seizoen stopte de sluitpost van de Trots van het Noorden in het thuisduel met Sparta de strafschop van Bryan Smeets.

De redding van Padt werkte inspirerend voor Groningen, dat vier minuten later de leiding nam. Joel Asoro anticipeerde uitstekend op een steekbal van Ramon Pascal Lundqvist en tekende beheerst voor de 0-1. Na ruim een halfuur spelen in Rotterdam verdubbelde Groningen de voorsprong, met deze keer Lundqvist als afmaker. De Zweedse middenvelder knalde keihard raak op aangeven van Deyovaisio Zeefuik. Er was ook tegenslag voor Groningen, dat Django Warmerdam kort voor rust geblesseerd zag uitvallen. Ko Itakura nam vervolgens zijn plaats in. Ook Sparta moest dus wisselen na de botsing van Vriends met Rigo. Eerstgenoemde kon verder, al werd er wel bandage om zijn hoofd aangebracht.

Twee minuten na de hervatting kreeg Sparta wederom een strafschop, daar Harroui in het strafschopgebied werd neergelegd. Rayhi, die eerder in de wedstrijd nog miste, mocht wederom aanleggen. De vleugelaanvaller liet Padt deze keer kansloos met een harde knal in het dak van het doel. Groningen hield daarna stand, al moest Ajdin Hrustic een kwartier voor tijd afhaken na een ongelukkige uitglijder bij de achterlijn. Samir Memisevic loste de pechvogel van de bezoekers af. Groningen-trainer Danny Buijs kreeg in de slotfase nog een gele kaart vanwege commentaar op de leiding. Er werden vijf minuten bijgetrokken, maar dat was voor Sparta niet voldoende om een nederlaag af te wenden. Voor Groningen is het de eerste uitzege in ruim drie maanden tijd.