Ajax spaart krachten en kent goede generale voor duel met Getafe

Ajax had zondagmiddag weinig moeite met RKC Waalwijk. In de Johan Cruijff ArenA bleek de formatie van Erik ten Hag een maatje te groot voor de nummer achttien van de Eredivisie: 3-0. Ajax deed het in eigen huis rustig aan in aanloop naar het belangrijke Europa League-duel met Getafe. Zowel Hakim Ziyech als Daley Blind speelden 45 minuten voor Ajax, dat door de zege steviger aan kop gaat in de Eredivisie. Ajax heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee AZ. RKC blijft door de nederlaag op twaalf punten steken.

Bij Ajax keerde Ziyech terug in de basis. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler keerde bij de bekerzege tegen Vitesse (0-3) als invaller terug van een blessure, maar mocht zondag vanaf de aftrap starten. Blind zat nog wel op de bank; Edson Álvarez vormde samen met Lisandro Martínez het centrale verdedigingsduo. Ajax was de grote favoriet tegen de hekkensluiter en was in de openingsfase ook dominant aan de bal. Grote kansen bleven in eerste instantie uit, totdat Donny van de Beek neerging in het strafschopgebied.

Scheidsrechter Dennis Higler zag een overtreding van Hans Mulder op de middenvelder van Ajax, waarna Dusan Tadic vanaf elf meter mocht aanleggen. De aanvaller twijfelde niet en schoot gedecideerd raak: 1-0. Via onder anderen Ryan Babel, Nicolás Tagliafico en Van de Beek had de thuisploeg rap kans op meer doelpunten, maar Ajax kon keeper Etienne Vaessen niet verschalken. Aan de andere kant van het veld was RKC zeker niet ongevaarlijk. Onder anderen Sylla Sow wist een kans te creëren, maar de aanvaller stuitte op doelman André Onana.

Blind startte in de tweede helft ten koste van Ziyech. Door de wissel schoof Martínez door naar het middenveld. Ajax hoefde niet lang te wachten op de volgende treffer. Na een vlotte aanval was het Van de Beek die Lassina Traoré in stelling wist te brengen: 2-0. Daarna deed Ajax het rustig aan. Invaller Klaas-Jan Huntelaar was naarstig op zoek naar een goal, maar de spits had het vizier lange tijd niet op scherp staan. Vlak voor tijd kon de routinier alsnog juichen door alert te reageren op een voorzet van Tagliafico: 3-0.