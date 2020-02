Tannane denkt ‘zwarte naam’ te hebben en verwijst naar incident tegen Ajax

Oussama Tannane had zondagmiddag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de 4-2 overwinning van Vitesse op sc Heerenveen. De trefzekere aanvaller was na afloop uiteraard zeer tevreden met de drie punten op eigen veld. Tannane greep zijn analyse echter ook aan om het scheidsrechterskorps in de Eredivisie eens onder de loep te nemen. Hij is van mening dat sommige arbiters hem extra zoeken.

Verslaggever Fresia Cousiño Arias werpt op dat Tannane in de eerste helft af en toe onenigheid had met scheidsrechter Edwin van de Graaf. De speler in kwestie trekt de de discussie gelijk breder. "De laatste weken heb ik gewoon het idee dat scheidsrechters mij allemaal zoeken", aldus Tannane tegenover FOX Sports. "Bijvoorbeeld tegen Ajax (in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, red.) had ik een bal waarbij ik één op één met de keeper stond.

"Volgens mij was het Lisandro Martínez die de bal met de hand raakte. Daarvoor wilde hij (Bas Nijhuis, red.) de VAR niet checken", vervolgt Tannane zijn uitleg over het midweekse bekerduel van Vitesse met Ajax. "En voor andere jongens deed hij dat juist wel. Ik denk dat ze mij een beetje willen zoeken, maar het kan ook zo zijn dat het niet zo is. Misschien heb ik gewoon een zwarte naam hier in Nederland."

Cousiño Arias stelt voor dat Tannane eens moet stoppen met zijn ‘gebaartjes’ tijdens wedstrijden. Tannane komt gelijk met een weerwoord. Cousiño Arias. "Misschien moet ik meer gaan scoren, dan heb ik ook meer fans", aldus de doelpuntenmaker van zondagmiddag, die als eerste penaltynemer gelijk achter de bal ging staan. "Ik sta op het blaadje, dus dan mag ik hem nemen."