Ten Hag plaatst kanttekening bij basisplaats Ziyech tegen RKC Waalwijk

Hakim Ziyech keert zondagmiddag tijdens het thuisduel met RKC Waalwijk terug in de basiself van Ajax. De aanvallende middenvelder maakte midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (0-3 zege) al zijn rentree na een kuitblessure en mag nu weer aan de aftrap verschijnen. Trainer Erik ten Hag waarschuwt vlak voor de aftrap wel dat Ziyech nog niet helemaal fit is.

Ziyech deed afgelopen woensdag tegen Vitesse weer voor het eerst mee bij Ajax, nadat hij medio januari een kuitblessure opliep in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Vanmiddag krijgt hij tegen RKC een nieuwe kans om wedstrijdritme op te doen, mede met het oog op de Europa League-wedstrijd van aanstaande donderdag tegen Getafe. "Hij heeft juist wedstrijden nodig als voorbereiding daarop", vertelt Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

"Dat is natuurlijk niet alleen de reden dat hij speelt: je kijkt ook tactisch. Eerst moet deze wedstrijd gewonnen worden, maar ze hebben wedstrijdritme nodig. Dat geldt voor Hakim, maar dat geldt ook zeker voor Daley Blind." Blind maakte tegen Vitesse eveneens zijn rentree nadat een hartspierontsteking hem ruim twee maanden aan de kant had gehouden. De verdediger begint vanmiddag echter op de bank.

Voor Ziyech geldt dat hij nog niet klaar is voor negentig minuten, verzekert Ten Hag. "Nee, dat zal hij niet kunnen redden. Ik kan je bij voorbaat al zeggen dat hij niet de volle negentig minuten zal spelen", aldus Ten Hag, die verzekert dat zijn ploeg klaar is voor de drukke periode die gaat komen, met wedstrijden in de competitie, het bekertoernooi en de Europa League. "Het is prettig dat je in deze fase van het seizoen weer om de drie dagen kunt spelen. De spelers zijn daar gek op: ze spelen om wedstrijden te spelen. Trainingen horen erbij, dat weten we ook, maar het is altijd fijn als je heel veel wedstrijden kunt spelen."