Vitesse herstelt zich van zeperd tegen Ajax; hoofdrol Linssen en Tannane

Vitesse heeft zich hersteld van de midweekse bekernederlaag tegen Ajax (0-3). De formatie van trainer Edward Sturing won zondagmiddag in een vermakelijke wedstrijd met 4-2 van sc Heerenveen. Vitesse gaf op eigen veld een 2-0 voorsprong heel gemakkelijk weg, maar in de tweede helft stelden de Arnhemmers alsnog orde op zaken. Bryan Linssen had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van de thuisspelende ploeg.

De nummer zes in de Eredivisie vloog werkelijk uit de startblokken, met twee doelpunten in het eerste kwartier als resultaat. De uitblinkende Linssen wist al na tien minuten spelen de verre hoek te vinden achter Heerenveen-doelman Filip Bednarek. Slechts luttele minuten later verdubbelde Vitesse de voorsprong. Tim Matavz mocht alleen doorgaan op de sluitpost van de Friezen en één op één met Bednarek maakte de aanvalsleider geen enkele fout. Heerenveen hing even in de touwen, maar de bezoekers toonden al snel veerkracht.

Het offensief bracht Heerenveen met een halfuur op de klok de aansluitingstreffer. Rodney Kongolo passeerde doelman Remko Pasveer met een rake kopbal. Bednarek hield Heerenveen kort daarna op de been met een bekwame redding op een hard schot van Oussama Tannane. Geen 3-1 dus voor Vitesse, maar 2-2. Chidera Ejuke profiteerde na 35 minuten optimaal van geschutter in de Vitesse-defensie, om na een slalom ook Pasveer te verschalken. Kort voor rust werd een schot van Ejuke in kansrijke positie geblokt door de Arnhemse defensie.

In de tweede helft ging het spel op en neer in GelreDome, met kansen voor beide doelen. Het was echter Vitesse dat opnieuw aan de leiding kwam. Linssen werd in de 56ste minuut weggestoken door Tannane en rondde beheerst af vanaf de zijkant van het doel van Heerenveen. De VAR checkte nog voor eventueel buitenspel van Linssen, maar dat bleek niet het geval. Slechts tien minuten later werden de problemen van de Friese formatie nóg groter. Lucas Woudenberg haalde Nouha Dicko onderuit in het strafschopgebied, waardoor er op advies van de VAR een strafschop volgde. Tannane ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter. Laatstgenoemde werd in de slotfase gewisseld, evenals Matavz. Hierdoor kreeg onder meer Riechedly Bazoer nog speeltijd van Sturing. De ingevallen middenvelder zag ver in blessuretijd nog een afstandsschot net naast het doel verdwijnen.