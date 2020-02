Ziyech keert terug bij Ajax; Ten Hag houdt vast aan centrale duo

Hakim Ziyech keert zondag terug in de basis bij Ajax als men het opneemt tegen RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder viel in de met 0-3 gewonnen bekerwedstrijd tegen Vitesse nog in, maar mag nu vanaf de aftrap starten. Daley Blind, die ook inviel tegen Vitesse, zit nog op de bank. Edson Álvarez vormt met Lisandro Martínez het centrale duo van Ajax tegen de hekkensluiter.

Ziyech kampte de voorbije tijd met een blessure, maar kon tegen de Arnhemmers al weer wat minuten maken. Zondagmiddag keert de Marokkaans international dus terug in de basis bij Ajax ten koste van Ryan Gravenberch. Blind, die kampte met een ontstoken hartspier, maakte ook minuten tegen Vitesse en de kans is aanwezig dat de verdediger ook tegen RKC een invalbeurt krijgt.

Het is afwachten of Blind in het Europa League-duel met Getafe wel in de basis zal staan. Donderdag gaan de Amsterdammers de eerste wedstrijd tegen de huidige nummer drie van Spanje afwerken en mogelijk krijgt Blind dan wel een basisplek van trainer Erik ten Hag. Perr Schuurs is nog niet wedstrijdfit en zit zondag ook niet bij de wedstrijdselectie.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Eiting; Tadic, Ziyech, Babel; Traoré