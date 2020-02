De Boer kraakt ‘dissonant’ Feyenoord: ‘Het is heel summier wat hij laat zien'

Feyenoord is aan een zeer sterke reeks bezig. Het elftal van trainer Dick Advocaat plaatste zich donderdagavond ten koste van sc Heerenveen (0-1) voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ronald de Boer is onder de indruk van de opmars van Feyenoord in de afgelopen periode, maar de analist ziet een speler niet optimaal presteren in de opgeleefde formatie van Advocaat.

"De enige dissonant in mijn ogen is Nicolai Jörgensen", concludeert De Boer in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Hij brengt eigenlijk veel te weinig voor wat we van hem verwachten." De oud-speler zet zijn mening kracht bij aan de hand van voorbeelden uit het duel met Heerenveen. "Toon initiatief, maar hij loopt er maar een beetje bij. Hij heeft in mijn ogen niet het gevoel."

"Ik had gedacht, want Jörgensen was lang geblesseerd, we geven hem de tijd om te herstellen", vervolgt De Boer zijn analyse over de Feyenoord-spits. "Na de winterstop is hij helemaal fit, dan zal hij het wel laten zien. Maar het is eigenlijk heel summier wat hij tot nu toe laat zien". De Boer geeft nog een voorbeeld van Jörgensen in de bekerclash met Heerenveen. "Hier laat hij zich weer aftroeven door Sven Botman. Tja, hij brengt in mijn optiek veel te weinig voor een spits van Feyenoord."

De Boer heeft evenwel ook een fragment weten te vinden waarin hij Jörgensen goede dingen ziet doen in het Abe Lenstra Stadion. "Dit verwacht je van hem. Aanname, borst en doorvoetballen. Uiteindelijk komt daar een megakans uit voor Luis Sinisterra. Dat wil je hebben, maar dat gebeurt zó weinig bij hem. De enige dissonant bij Feyenoord is momenteel de spits. Ik had echt verwacht na de winterstop dat Jörgensen het zou laten zien. Misschien heeft hij boven zijn stand geleefd in de afgelopen jaren, dat we dachten: Dit is een spits die misschien niet te houden is voor Feyenoord. Maar op dit moment laat hij dat niet zien."