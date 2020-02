De Boer reageert fel op ‘minpunt’ van Ziyech: ‘Dat slaat nergens op’

Hakim Ziyech verkast komende zomer van Ajax naar Chelsea voor minimaal veertig miljoen euro. In het verleden werd nog getwijfeld of de aanvallende middenvelder de stap hogerop kon maken, maar inmiddels is vrijwel iedereen overtuigd dat de Marokkaans international gaat slagen in Engeland. Ook Hans Kraay junior en Ronald de Boer denken dat Ziyech wel meekan bij Chelsea.

"Hij gaat daar sowieso verschrikkelijk goed spelen", steekt Kraay junior van wal bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "We hebben weleens een discussie gehad of hij in de internationale top alleen goed genoeg is als hangende rechtsbuiten, maar met twee jongens in zijn rug kan hij ook uitstekend het verschil maken als nummer tien", aldus de analist.

Gast Erwin van de Looi is het met Kraay junior eens. 2Ik denk dat hij afgelopen seizoen wel heeft laten zien waar hij toe in staat is in de Champions League. Er wordt wel gezegd: hij is fysiek niet top. Maar hij kan zo goed voetballen. Zijn aannames, positie kiezen: geweldige speler", concludeert de coach van Jong Oranje, die wordt opgevolgd door een felle reactie van De Boer.

"Ik vind 'dat fysiek', dat slaat nergens op. Want als je ziet wat hij loopt... Juist fysiek is hij ongelooflijk goed. De Silva's, de Messi's, de Iniesta's, zijn die dan fysiek? Je zou zeggen van niet. Nee. Maar omdat ze zoveel voetballend vermogen hebben, komen ze bovendrijven. Dat zal met hem (Ziyech, red.) ook het geval zijn. Ik moet wel zeggen: we moeten het nog gewoon afwachten."

De Boer ziet in Ziyech een verbeterde versie van Riyad Mahrez van Manchester City. "Laten we wel rustig blijven. We geven hem de tijd om te acclimatiseren, maar ik ben ook ongelooflijk fan van hem. Als ik bijvoorbeeld Mahrez van Manchester City zie: ik denk dat Ziyech nog meer kwaliteit aan de bal heeft dan Mahrez", besluit De Boer over de 26-jarige spelmaker van Ajax.