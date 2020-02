Real Madrid bereidt bod van 215 miljoen euro voor

Het is niet ondenkbaar dat het dienstverband van Hirving Lozano bij Napoli beperkt blijft tot slechts één seizoen. Carlo Ancelotti, ex-trainer van Napoli, ziet bij Everton wel heil in een hereniging met de Mexciaanse aanvaller. (Corriere dello Sport)

Liverpool gaat waarschijnlijk afhaken in de strijd om de handtekening van Jadon Sancho. De koploper van de Premier League wil financieel niet wedijveren met Manchester United en Chelsea in de strijd om de vleugelspeler van Borussia Dortmund. (Liverpool Echo)

Mocht Josep Guardiola na de straf van de UEFA besluiten Manchester City te verlaten, dan heeft de club al een opvolger in gedachte. Mauricio Pochettino staat bovenaan het lijstje van the Citizens . (The Sun)