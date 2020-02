De Boer schrikt zich kapot: 'Ik heb nog nooit zo'n slechte ploeg gezien'

ADO Den Haag maakt een erbarmelijke indruk op Ronald de Boer. De Eredivisionist investeerde afgelopen transferperiode flink in de selectie en haalde veel spelers naar Den Haag, maar vooralsnog blijven de resultaten onder trainer Alan Pardew uit. De Boer zag dat ADO zaterdagavond bij de 0-3 nederlaag tegen PSV erg slecht voor de dag kwam.

"Ik heb nog nooit zo'n slechte ploeg gezien", begint De Boer zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Ik bedoel: ze hebben ook wel een keer redelijk gespeeld. Zoals je dat gisteravond zag... Ik heb in tijden niet zo'n slechte ploeg gezien. Ja, echt. Dat leek echt nergens op", laat de oud-voetballer weten over de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.

Jeffrey van AS, voormalig directeur van ADO en tegenwoordig technisch eindverantwoordelijke bij Roda JC Kerkrade, is eveneens te gast bij het tv-programma en erkent dat ADO slecht presteert. "Als je ergens lang en intensief werkt en nog contact hebt met veel mensen in de staf en de spelers die daar rondlopen, dan zit je met pijn in het hart te kijken naar het voetballen."

"ADO hoort in de Eredivisie, maar ik ben gisteren ook geschrokken van het spel. Vooral van de vele wisselingen binnen het elftal", aldus Van As. "Ik vind het echt jammer, Jeffrey, dat het niet 0-10 is geworden. Want het zat er gewoon in", reageert De Boer. "Hoeveel kansen PSV wel niet heeft gehad?! Nu valt het nog mee met 0-3, maar het had dus gewoon 0-10 kunnen zijn. Dan had iedereen zich even een spiegel kunnen voorhouden daar."