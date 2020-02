Ook Mitchel Bakker ontkomt niet aan regen van onvoldoendes bij PSG

Mitchel Bakker maakte zaterdag zijn debuut voor Paris Saint-Germain in de Ligue 1. De negentienjarige verdediger, die in de Coupe de France al tot twee duels kwam, werd daarmee na Kees Kist, Pierre Vermeulen en Gregory van der Wiel de vierde Nederlander ooit die een competitieduel voor de Parijzenaars speelde. De ex-speler van Ajax zal een wrange nasmaak aan het duel met Amiens hebben overgehouden. Een 3-0 achterstand werd in een 3-4 voorsprong omgebogen, maar in de extra tijd viel toch nog de 4-4.

Bij L’Équipe valt Bakker een vier ten deel, net als Ángel Di Maria en Mauro Icardi. Weliswaar een laag cijfer, maar nog altijd hoger dan Leandro Paredes, Thiago Silva (beiden een twee), Idrissa Gueye, Julian Draxler, Keylor Navas en Edinson Cavani (allen een drie). Alleen Ander Herrera en de zeventienjarige Tanguy Kouassi scoorden een voldoende onder de basiskrachten van PSG, respectievelijk een zes en een zeven.

Een vier is ook de beoordeling die Bakker van Le Parisien krijgt, net als Cavani en Draxler. “In zijn eerste optreden in de Ligue 1 was de negentienjarige Nederlander veel minder efficiënt dan eerder deze week in de Coupe de France tegen Dijon”, zo verwees het dagblad naar zijn basisdebuut in de 1-6 overwinning. “Hij leverde in aanvallend opzicht amper een bijdrage.” De ex-speler van Ajax scoort hoe dan ook een hogere beoordeling dan Thiago Silva (een 2), Gueye (een 3), Navas, Di Maria en Paredes (allen een 3,5). Alleen Icardi, Herrera (beiden een 4,5) en Kouassi (een 6) worden hoger beoordeeld.

Ultimo Diez noemt Bakker ‘de nieuwe stand-in van Juan Bernat’ en geeft een vijf. Niemand krijgt een hogere beoordeling; Icardi wordt eveneens met een vijf beoordeeld. De kritiek is vooral gericht op Thiago Silva, die nota bene een 0 krijgt. “Thiago Silva is getroffen door geheugenverlies. Hij weet niet meer hoe hij moet verdedigen, hoe hij zich moet positioneren, welke plek hij inneemt en wat de betekenis van de aanvoerdersband is. Hij lijkt alles vergeten te zijn, behalve het feit dat er over drie dagen een Champions League-duel is”, verwijst men naar het eerste duel met Borussia Dortmund.

De populaire PSG-website ParisTeam beloont Bakker met een zes; hetzelfde cijfer als Di Maria. De rest van het elftal krijgt onvoldoendes. “Hij was in de eerste helft zonder meer de verdediger die de beste indruk maakte. Hoewel hij offensief weinig risico nam, was hij wél een pluspunt aan de linkerkant.” Thomas Tuchel kon weinig met de kritiek en de zogenaamde twijfels die zouden zijn ontstaan in aanloop naar het Champions League-duel. “En nu? Ben ik de weg kwijt? Het is goed voor jullie. Jullie kunnen zeggen dat we twijfels hebben. Ik verwacht nooit dat we verliezen. Het is voor jullie en voor iedereen heel normaal geworden dat we winnen, winnen, winnen, zonder tegendoelpunten.”

“En als we dat doen, is dat omdat we het beste team hebben en de beste spelers. Vandaag waren we gewoon een half uur niet bij de les. Dit is het bewijs dat dat kan gebeuren. Dit is de Ligue 1, een competitie met kwaliteit. En nu maakt iedereen zich zorgen”, besloot Tuchel cynisch. “En hebben we problemen. Nee, dit is het leven, dit is voetbal. We waren niet gefocust, dat kan gebeuren. Oké, we kwamen op een 3-0 achterstand. Dat is niet een gebruikelijk scenario. Maar ik verwachtte ook niet hier met 0-4 of 1-5 te winnen.”