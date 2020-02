‘Problematische situatie’ bij Ajax: ‘Ik begrijp het niet, het is heel vreemd’

Bruno Varela stond afgelopen maandag onder de lat bij Jong Ajax om wedstrijdritme op te doen met oog op het eerste Europa League-duel met Getafe. De Amsterdamse beloften verloren echter met 7-2 van Jong FC Utrecht en bij vier tegengoals zag de Portugees, die de geschorste André Onana donderdag vervangt, er niet goed uit. Ook het Eredivisie-debuut van Varela bij FC Groningen (2-1 verlies) verliep niet vlekkeloos.

David Endt vindt het te vroeg voor een oordeel over Varela. “Ik zie geen slechte keeper, hij heeft de atletische kwaliteiten”, vertelt de voormalig teammanager van Ajax in gesprek met de NOS. Hij wijst erop dat Onana in zijn tijd bij Jong Ajax ook fouten maakte, maar nu onaantastbaar is. “Varela heeft het alleen nog niet laten zien op het hoogste niveau. Een open boek is hij nog. Fouten als maandag kunnen gebeuren als keeper.”

Khalid Sinouh noemt de keeperssituatie bij Ajax echter ‘problematisch’. Varela maakte pas na negen maanden zijn eerste minuten voor Jong Ajax en vorige maand maakte hij in het bekerduel met Spakenburg zijn officiële debuut voor het eerste. “Ik begrijp het niet”, zegt de oud-doelman. “Varela heeft nog niet onder druk gepresteerd. Er had een ervaren keeper achter Onana moeten zitten. Heel vreemd. De belangen zijn zo groot.”

Endt ziet het aantrekken van Varela niet als fout van Ajax. “Een ervaren man erachter is ideaal, maar moeilijk. Het is veel meer dan ballen stoppen. Het is dienstbaar zijn. Genoegen nemen met je positie. Zo'n speler moet maar net beschikbaar zijn.” Sinouh geeft aan dat er in Nederland in de breedte ‘sowieso te weinig goede keepers zijn’. “In mijn tijd had je Oscar Moens, Henk Timmer, Sander Westerveld, noem maar op. Dat is het probleem. Justin Bijlow heeft dit seizoen drie wedstrijden gespeeld en moet al in Oranje...”

Ajax had jaren geleden met Diederik Boer en Tim Krul twee ervaren keepers achter de hand, maar daarna voldeden Kostas Lamprou en Benjamin van Leer niet aan de verwachtingen. Endt is er nog niet van overtuigd dat Kjell Scherpen en Dominik Kotarski het niveau van het eerste aankunnen. “De stap naar het eerste is nog een brug te ver voor Scherpen. Kotarski heb ik veel fouten zien maken bij Jong Ajax. Hij heeft kwaliteiten, maar heeft me nog niet volledig kunnen overtuigen.”