Gattuso lacht om ‘Lozano-gate’: ‘Alleen omdat hij 50 miljoen euro heeft gekost’

Gennaro Gattuso heeft weinig sympathie voor de situatie van Hirving Lozano. De aanvaller uit Mexico groeide afgelopen zomer uit tot de duurste aankoop ooit van Napoli, dat naar verluidt een bedrag van 42 miljoen euro aan PSV overmaakte. Onder leiding van Carlo Ancelotti kreeg Lozano in zijn eerste half jaar nog redelijk veel speeltijd, maar diens opvolger Gennaro Gattuso ziet het duidelijk minder in Chucky zitten.

Sinds de aanstelling van Gattuso kwam Lozano niet verder dan 61 speelminuten in de Serie A: de Mexicaans international werd in vijf competitieduels als invaller ingezet. Hij was wel basiskracht in de Coppa Italia-duels met Perugia (75 minuten, 2-0 winst) en Lazio (90 minuten, 1-0 winst). In het eerste halve finale-duel met Internazionale (0-1 winst) kwam Lozano echter niet binnen de lijnen.

Gattuso kan niet veel met de vele vragen over Lozano. “Ik heb veel goede spelers in de aanval. Fernando Llorente is een goed voorbeeld. Hij verdient veel meer speeltijd”, zei de oefenmeester in aanloop naar het competitieduel met Cagliari van zondagavond, om vervolgens de transfersom van Lozano aan de ruime kant in te schatten. “Jullie praten alleen maar over Lozano omdat hij vijftig miljoen euro heeft gekost.”

“Ik baseer mijn keuzes op de manier hoe ik het team wil laten spelen. Ik weet dat ik daarom in Mexico inmiddels persona non grata ben, maar wat kan ik daaraan doen? Ik gok erop dat ik daar niet meer welkom ben”, grapte Gattuso, die ook aangaf dat Lozano met wat fysieke problemen kampt. Allan ontbreekt in de wedstrijdselectie van zondag. “Hij heeft niet getraind zoals ik graag wilde. Hij liep er maar wat bij, dat vind ik niet in orde", zei hij over de Braziliaanse middenvelder.