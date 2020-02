‘FOX en NOS weigerden mij een interview, dus vandaar deze tweet’

Fortuna Sittard moest zaterdagavond genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Emmen (0-0). In de eerste helft claimde de ploeg van trainer Sjors Ultee tot tweemaal toe een strafschop, maar scheidsrechter Jeroen Manschot noch de VAR ging niet mee in de smeekbedes van de Limburgers. Het leidde na afloop tot onbegrip bij Ultee en woede van Fortuna-eigenaar Isitan Gün, die via sociale media kritiek uitte.

In de eerste helft ging Amadou Ciss over het been van de inglijdende Michael Chacón en Felix Passlack leek gehaakt te worden door Glenn Bijl zonder dat de bal in de buurt was. Ultee keek de beelden na afloop terug. “In de rust hoor je zelf van Fortuna-mensen dat het een penalty was, maar ook van de scheidsrechters. Dat ze eigenlijk niet echt snappen waarom de VAR niet ingreep”, zei een verbaasde Ultee na het laatste fluitsignaal, in gesprek met FOX Sports.

“Dan vraag je tijdens het oplopen: ‘Heb je het ook teruggekeken?’”, legt Ultee het gesprek uit. “Dan zeggen ze, heel correct: ‘Hij had hem kunnen geven’.” Ultee bekeek de beelden terug en gaf aan dat niet gezegd kan worden dat Chacón de bal speelde. “Echt bizar, echt heel slecht.” Bij het tweede moment gaf hij aan ‘het veel moeilijker te vinden’. “Hier snap ik dat er twijfel over is. Maar bij het andere moment… Als de scheids zelf al aangeeft dat het een penalty had kunnen zijn, dan zegt dat denk ik al genoeg.”

Isitan Gün was vol onbegrip. De eigenaar van Fortuna wilde graag zijn mening geven in een interview bij FOX Sports of de NOS, maar kreeg nul op het rekest. “Dit is een schande voor het voetbal. Een scheidsrechter die aangeeft dat hij er een penalty in zag, maar deze niet gaf omdat de VAR niet aan de bel trok. FOX en NOS weigerden mij een interview, dus vandaar deze tweet”, gaf hij het op sociale medium aan.