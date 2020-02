PEC Zwolle verslaat Ajax in finale, wint de eDivisie en pakt 25.000 euro!

In het AFAS Live werd de finale van de eerste seizoenshelft van de eDivisie uitgevochten tussen PEC Zwolle en Ajax. De nummer veertien van de ranglijst uit Overijssel wist zich via de play-off omhoog te knokken en uiteindelijk tot ieders verbazing zelfs de titel in de wacht te slepen waarmee een flink geldbedrag werd veilig gesteld. Voetbalzone was erbij en sprak onder meer met Frank van der Slot en winnaar Tony Kok.

