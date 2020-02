‘Fans van FC Utrecht’ en Corsica slaags in Frankrijk; zes gewonden

Tientallen Franse en Nederlandse supporters zijn zaterdag in Sedan met elkaar op de vuist gegaan. Franse media en de NOS maken melding van een massale vechtpartij tussen tientallen fans van Bastia en een groep Nederlanders, rondom het duel tussen CS Sedan en Bastia in de vierde divisie. Het zou gaan om hooligans van FC Utrecht.

Ongeveer honderd Nederlanders zouden ‘uit het niets’ een groep van vijftig fans van Bastia hebben aangevallen. “We zaten rustig aan de bar, toen ze ons aanvielen”, vertelt een fan van Corsica aan het persbureau AFP. “Het is ongelofelijk. We hebben geen rivaliteit met Sedan, en dit is geen Nice of Marseille waar de sfeer gespannen kan zijn.”

Fans van FC Utrecht bezoeken echter wel vaker wedstrijden in Sedan, daar de in 2005 overleden David di Tommaso eerder voor CS Sedan speelde. Di Tommaso stierf aan een hartstilstand en werd na zijn overlijden ook door zijn vorige club in Frankrijk geëerd. In 2007 kwam het ook al tot een vechtpartij tussen fans van FC Utrecht en Paris Saint-Germain.

Lokale media maken melding van zes gewonden, waarvan er één slecht aan toe zou zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders. Er werden voor het duel tussen CS Sedan en Bastia meer dan achtduizend toeschouwers verwacht. “Dit zijn oncontroleerbare elementen die we moeilijk kunnen zien aankomen”, vertelde een zegsman van de politie. “Wat zij doen heeft zeker niets met de sport te maken.”