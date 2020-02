AZ laat zich na ‘schandalige’ wedstrijd op ‘offday’ geen crisis aanpraten

Het zijn barre tijden voor AZ. De ploeg van trainer Arne Slot werd midweeks uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door NAC Breda (1-3) en verloor zaterdag kansloos op bezoek bij FC Twente (2-0). De hoofdrolspelers bij de Alkmaarders waren het na afloop unaniem over eens dat het tegen Twente heel slecht was, maar probeerden stuk voor stuk ook om de stemming erin te houden.

"We moeten ons niet laten aanpraten dat we in een zware dip zitten", aldus aanvoerder Teun Koopmeiners voor de camera van FOX Sports. "We staan er nog steeds goed voor. De bekeruitschakeling was een enorme teleurstelling en wat nu tegen Twente gebeurd is, had niet mogen gebeuren. Het was een totale offday, waar geen excuses voor zijn. Het dat kan? Dat weet ik niet. We werken altijd keihard."

"Dit was met afstand onze slechtste wedstrijd van het seizoen", reageert trainer Arne Slot. "Woensdag tegen NAC was het al niet goed, Maar toen zag ik nog wel soms het spel van AZ. Dat heb ik nu helemaal niet gezien. Iedere ploeg, behalve Liverpool misschien, heeft wel eens een mindere fase in een seizoen." Toch is er volgens Slot geen sprake van een crisis. "FC Twente heeft aan ons laten zien hoe je ook snel weer uit een mindere fase kan komen."

Dani de Wit sprak na afloop van een 'schandalige' vertoning. "Het valt niet te begrijpen en het mag ons niet overkomen", zegt de middenvelder tegenover NH Nieuws. "Het begint bij passie en strijd maar vandaag was het te gemakzuchtig. Dat is zonde want we kunnen ons dat niet veroorloven, zeker niet als we wat willen dit seizoen. De knop moet nu dus echt om." Donderdag wacht voor AZ het Europa League-treffen met LASK Linz. "Nee, zorgen maak ik me zeker niet", zegt De Wit. "We hebben dit seizoen al vaker laten zien dat we er uit kunnen komen maar het wordt weer een hele lastige pot."