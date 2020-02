Unieke eindstand voor FC Emmen bij Fortuna Sittard na 639 dagen

De ontmoeting tussen Fortuna Sittard en FC Emmen heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Op een bijzonder slecht veld kwamen de twee teams niet tot scoren: 0-0. Het is voor FC Emmen pas het eerste doelpuntloze gelijkspel in 639 dagen tijd, sinds 17 mei 2018. FC Emmen komt door de remise op 26 punten en behoudt de voorsprong van twee punten op Fortuna, dat op zijn beurt voorlopig twee punten boven de rode streep staat.

Een goede vrije trap van Glenn Bijl was de eerste mogelijkheid van de wedstrijd: de inzet belandde echter niet in de kruising, maar op het dak van het doel. Enkele minuten later kom Vitalie Damascan een voorzet van Mark Diemers niet goed raken. De grootste kans was in de elfde minuut voor FC Emmen. Lorenzo Burnet kreeg de bal van Sergio Peña, dribbelde het zestienmetergebied binnen en zag zijn schot op de paal belanden.

De sterke openingsfase van FC Emmen ten spijt, het was Fortuna dat het initiatief overnam en onder andere via Diemers dicht bij de openingstreffer was. Het geplaatste schot van de smaakmaker eindigde op de lat. Fortuna vroeg tot tweemaal toe om een penalty, na valpartijen van Amadou Ciss en Felix Passlack, maar daar wilden Jeroen Manschot en de VAR niet aan. De eerste helft eindigde zodoende doelpuntloos.

De tweede helft was absoluut geen spectaculair schouwspel. Damascan verprutste een mogelijkheid omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelde en een inzet van Marko Kolar met links ging maar net naast. Pogingen van Kerim Frei en Clint Essers waren een makkelijke prooi voor respectievelijk Alexei Koselev en Dennis Telgenkamp.

Met Anco Jansen als vervanger van Kolar hoopte FC Emmen nog drie punten over te houden aan het verre uitduel, maar de beste kans in de slotfase was voor Fortuna. Een vrije trap van Diemers viel op het hoofd van Essers, die de bal richting de eerste paal kopte. Telgenkamp bracht echter redding. In de extra tijd ontving Branislav Ninaj nog zijn tweede gele kaart omdat hij het niet eens was met een inworp.