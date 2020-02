De Roon en Hateboer verslaan Kluivert en slaan gat van zes punten

Atalanta heeft een bijzonder belangrijke overwinning in de Serie A geboekt. Het team van Gian Piero Gasperini, vierde op de ranglijst, was zaterdagavond met 2-1 te sterk voor AS Roma en heeft daardoor een gat van zes punten op de concurrent uit Rome geslagen: 45 om 39 punten. De eerste vier clubs plaatsen zich voor de komende editie van de Champions League; de nummer vijf moet het doen met de groepsfase van de Europa League.

In de eerste helft ging het spel op en neer, met kansen voor beide teams. Pau López kwam als winnaar uit de strijd in een één-tegen-één-situatie met Alejandro Gómez en Hans Hateboer, die net als Marten de Roon en Robin Gosens aan het startsignaal verscheen, gleed precies uit op het moment dat hij van enkele meters afstand voor de 1-0 kon zorgen. Een acrobatische poging van Rafael Toloi schampte het aluminium, terwijl Lorenzo Pellegrini het goede voorbereidende werk van Diego Perotti verprutste.

Op het moment dat het eerste bedrijf doelpuntloos leek te eindigen, sloeg AS Roma toe. Na een terugspeelbal van Hateboer werd José Luis Palomino in de steek gelaten door zijn eerste balaanname en stormde Edin Dzeko op het doel van Pierluigi Gollini af. Hij verschalkte de keeper met een lage inzet in de rechterhoek: 0-1. Palomino maakte zijn fout vijf minuten na rust echter weer goed. Na een corner van Gómez vanaf rechts kopte Berat Djimsiti de bal richting de linkerpaal, waar de verdediger net iets alerter reageerde dan Leonardo Spinazzola: 1-1.

Atalanta verhoogde de druk en AS Roma kwam goed weg toen een inzet van Hateboer door Federico Fazio van de doellijn werd gehaald en een daaropvolgende inzet van richting werd veranderd en maar net naast ging. Na een uur spelen viel de 2-1 alsnog: na een slechte ingooi van de Romeinen belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van Mario Pasalic, die het leer met een schitterende curve in de rechterbovenhoek plaatste. Dat deed hij nota bene dertien seconden na zijn invalbeurt voor Duvan Zapata.

Voor Justin Kluivert, die geen gelukkige wedstrijd speelde, zat het duel er enkele minuten later op: hij werd vervangen door Carles Pérez. In het laatste half uur was AS Roma, dat slechts één punt aan de laatste vier Serie A-duels heeft overgehouden, niet in staat om een nederlaag in Bergamo af te wenden. Atalanta speelt volgende week zondag in eigen huis tegen Sassuolo, terwijl AS Roma tegen Lecce eveneens een thuisduel afwerkt.