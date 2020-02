FOX Sports verontwaardigd om interview Sam Lammers: ‘Kom op, man!’

PSV-spits Sam Lammers wist zaterdagavond tegen ADO Den Haag (3-0 winst) voor het eerst sinds 12 mei 2019 een Eredivisie-doelpunt te maken en was daar na afloop in gesprek met FOX Sports uiteraard blij mee. De 22-jarige aanvaller van PSV maakte tijdens het interview een bedeesde indruk, hetgeen direct tot verontwaardiging leidde in de tv-studio.

"Het is wel lekker om je eerste goaltje weer te scoren na lange tijd", opent Lammers zijn relaas. "Een goede overwinning, het team begint ook steeds beter te draaien. Of ik vooraf was aangewezen als penaltynemer? Dat waren de afspraken, ja. Ik stond op het lijstje, als spits hoort dat ook denk ik." ADO-doelman Luuk Koopmans zat met zijn vingertoppen aan de strafschop van Lammers, maar de bal verdween toch in het doel. "Het is niet de beste penalty die ik heb genomen, maar het is goed genoeg vandaag."

Lammers is tevreden met de algehele teamprestatie van PSV, maar baalt van de vele gemiste kansen. "We beginnen de eerste helft heel slecht, maar daarna kom je in een periode dat je ADO constant op de eigen helft hebt, dus het had 3, 4-0 moeten zijn bij rust." Lammers gaf zelf een fraaie assist op Ryan Thomas bij de 2-0. "Ik zag Ryan lopen en dacht: ik leg hem precies voor hem, zodat hij hem binnen kan lopen. Een kopspecialist, Ryan", knipoogt Lammers over zijn kleine aanvalspartner.

Toine van Peperstraten sluit het interview af met de vraag of de wederopstanding bij PSV nu is ingezet. "Dat zou je kunnen zeggen ja", zegt Lammers bescheiden. Hugo Borst reageert vervolgens in de studio met verbazing op het antwoord van de PSV-spits. "Kom op, een beetje pit man! 'Natuurlijk is de wederopstanding ingezet, dat zie je toch, verslaggever! Wat heb je zitten doen man, de afgelopen negentig minuten?'", zegt Borst met verheven stem. "Er moet even temperament inkomen. Broekje naar beneden, Spaanse peper in de reet."

Ook Marco van Basten, eveneens aanwezig in de studio, vindt dat Lammers zich iets minder bescheiden kan opstellen, maar geeft iets genuanceerder commentaar op het interview. "Een beetje meer emotie kan wel ja. Maar het is een jonge jongen, hij heeft gescoord, een voorzet gegeven, 3-0 gewonnen, ook goed", zegt Van Basten.