PSV heeft tegen bedroevend ADO Den Haag vooral last van eigen huurling

PSV heeft zaterdagavond zijn tweede Eredivisie-zege op rij geboekt. De manschappen van interim-trainer Ernest Faber hadden tegen ADO Den Haag enorm veel kansen, maar stuitten op drie keer na telkens op de zelf aan ADO verhuurde doelman Luuk Koopmans: 3-0. PSV staat nu derde, maar kan nog worden gepasseerd door Feyenoord en Willem II, terwijl de degradatiezorgen voor nummer zeventien ADO alsmaar groter worden.

In de zestiende minuut kreeg PSV een penalty, nadat Laurens de Bock de bal na een aanname op de borst van Denzel Dumfries op de arm kreeg. Scheidsrechter Pol van Boekel zag dat eerst niet, maar besloot na het bekijken van de beelden alsnog tot een strafschop. Sam Lammers bezorgde de Eindhovenaren vervolgens vanaf elf meter de voorsprong: 0-1. Een sterke fase van PSV volgde, waarin de Noord-Brabanders telkens via de opgekomen rechtsback Dumfries gevaarlijk werden.

Dumfries bood achtereenvolgens ploeggenoten Mohamed Ihattaren, Lammers en Pablo Rosario een uitstekende schietkans, maar telkens vormde de goed spelende Koopmans een sta-in-de-weg. ADO Den Haag kwam er in het eigen Car Jeans Stadion nauwelijks aan te pas, toch moest PSV-goalie Lars Unnerstall vlak voor rust met een katachtige reflex voorkomen dat De Bock voor de gelijkmaker zou zorgen. ADO-aanvaller Crysencio Summerville schoot in de tweede minuut van de blessuretijd nog vlak voorlangs.

Vroeg in de tweede helft onderscheidde de van PSV gehuurde Koopmans zich opnieuw, ditmaal door een fraaie poging van Lammers uit de hoek te tikken met een snelle reflex. Daarna was er even weinig te beleven voor beide doelen, maar in de zeventigste minuut besliste PSV de wedstrijd. Een voorzet van Lammers belandde met veel precisie op het hoofd van de doorgelopen Ryan Thomas, die opnieuw als valse spits speelde: 2-0.

Invaller Ritsu Doan miste koud in het veld een enorme kans, door in vrije positie via Koopmans de lat te raken. Uit de hoekschop die volgde maakte PSV zijn derde doelpunt. ADO leek de bal weg te werken, maar Jorrit Hendrix bracht hem terug bij Cody Gakpo, die met links de korte hoek vond: 3-0. PSV-verdediger Daniel Schwaab moest in de slotfase met een ingreep op de eigen doellijn voorkomen dat ADO-aanvaller Omar Bogle zou scoren.