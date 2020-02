Borussia Mönchengladbach haalt uit en heeft koppositie in het vizier

Borussia Mönchengladbach blijft goed presteren in de Bundesliga. Het team van trainer Marco Rose haalde zaterdagavond uit op bezoek bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf: 1-4. Die Fohlen, die begin deze maand met 2-2 gelijkspeelden bij RB Leipzig, komen door de zege op 42 punten. Dat zijn evenveel punten als Borussia Dortmund, dat een duel meer speelde, en een minder dan Bayern München, dat zondag bij 1. FC Köln uitkomt.

In de eerste helft hielden de teams van Uwe Rösler en Rose elkaar in evenwicht. De eerste mogelijkheden van de wedstrijd waren voor Denis Zakaria en Valon Berisha en uiteindelijk waren het de bezoekers die na 22 minuten toesloegen. Na een snelle counter via de rechterkant rondde Jonas Hoffman op aangeven van Marcus Thuram af: 0-1. Het toch al niet verlegen Fortuna Düsseldorf liet zich niet onbetuigd en kwam zeven minuten later al op 1-1, toen Erik Thommy scoorde na een verre inworp van Kaan Ayhan.

Borussia Mönchengladbach trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na voorbereidend werk van Florian Neuhaus en wederom Thuram tekende Lars Stindl voor de 1-2 en de Oostenrijker nam dertien minuten voor tijd ook de 1-3 voor zijn rekening. Na een actie van Zakaria op links eindigde zijn schot met links via twee verdedigers in het doel. De zeer sterk spelende Neuhaus zette de eindstand op het scorebord: 1-4.

Het is voor Borussia Mönchengladbach, dat slechts drie punten én een wedstrijd minder dan RB Leipzig heeft, de eerste uitzege sinds begin november. Fortuna Düsseldorf blijft onder de rode streep en speelt volgende week bij SC Freiburg. Borussia Mönchengladbach speelt tegelijkertijd in eigen huis tegen het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder.