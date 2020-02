Mané neemt Liverpool tijdens sensationele rentree bij de hand

Liverpool heeft zaterdagavond de 25ste overwinning van het Premier League-seizoen geboekt. De ongenaakbare koploper speelde, met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk als basisspelers, geen grootse wedstrijd op bezoek bij hekkensluiter Norwich City, maar trok door een laat doelpunt van invaller Sadio Mané uiteindelijk toch aan het langste eind: 0-1. Mané maakte na een blessure zijn eerste minuten sinds 23 januari voor Liverpool en was bij zijn rentree dus direct goud waard voor het team van Jürgen Klopp. Liverpool heeft een gat van 25 punten geslagen met achtervolger Manchester City, al hebben the Citizens nog wel een wedstrijd tegoed.

Zowel Norwich City als Liverpool kwam op 1 februari voor het laatst in actie in de competitie, waardoor het publiek op Carrow Road zich ongetwijfeld had opgemaakt voor een intense wedstrijd. Dat viel in de praktijk echter vies tegen. Norwich City, met Tim Krul in het doel, liet het initiatief aan Liverpool, maar daar wist de koploper van de Premier League in de eerste helft juist geen raad mee. Liverpool schoot in de eerste 45 minuten slechts één keer op doel: een afstandspoging van Alex Oxlade-Chamberlain leverde geen enkel probleem op voor Krul.

Na de onderbreking bleef de dominantie van Liverpool aanhouden en dat resulteerde na een uur voetballen in de eerste reuzenkans van de wedstrijd. Naby Keïta leek van dichtbij binnen te kunnen werken nadat Krul fraai had gered op een poging van Mohamed Salah, maar de Nederlandse doelman gooide zich vol overgave voor de bal en hield Norwich City zo op de been. Vrijwel onmiddellijk erna voerde Klopp een dubbele wissel door met het inbrengen van Fabinho en Mané voor Wijnaldum en Oxlade-Chamberlain.

De rentree van met name Mané boezemde Norwich City angst in, maar de ploeg van trainer Daniel Farke kreeg gaandeweg steeds meer vertrouwen en was achttien minuten voor tijd ook plots zeer dicht bij de openingstreffer. Alexander Tettey leek doelman Alisson Becker te verrassen in de korte hoek, maar de paal bracht uiteindelijk redding voor Liverpool. Vijf minuten later maakte de ingevallen Mané het verschil: de Senegalese aanvaller controleerde een lange bal van Jordan Henderson fraai en schoot vervolgens verwoestend raak in de korte hoek.