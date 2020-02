FC Twente levert topprestatie na ‘Brama-week’ en droogt dramatisch AZ af

FC Twente heeft zaterdagavond op het veld een uitstekende reactie gegeven op de soap rond Wout Brama. Het elftal van Gonzalo García speelde een sterke wedstrijd tegen een dramatisch AZ en versloeg de Alkmaarders uiteindelijk verdiend met 2-0. Twente heeft daardoor wat lucht in de strijd tegen degradatie, terwijl AZ zondag door Ajax op zes punten achterstand kan worden gezet.

Twente beleefde voorafgaand aan het duel een uitermate onstuimige week, waarin middenvelder Brama en assistent-trainer en clubicoon Sander Boschker onderwerp van gesprek waren. De 33-jarige routinier zat dit kalenderjaar nog niet bij de wedstrijdselectie en zorgt volgens Boschker voor onrust binnen de spelersgroep, maar mocht tegen AZ op de reservebank plaatsnemen.

AZ verloor midweeks in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker van NAC Breda (1-3) en gaf die zwakke wedstrijd een vervolg in Enschede. De ploeg van trainer Arne Slot slaagde er in de eerste helft niet in om één fatsoenlijk schot op doel te lossen en kwam in de vierde minuut nog goed weg, toen Noa Lang de bal namens Twente op de lat joeg. Giorgi Aburjania trof in de 25ste minuut wél doel, door een vrije trap van een meter of achttien in de kruising te krullen: 1-0.

Vijf minuten later werd het nog erger voor AZ, op het moment dat Queensy Menig de bal onderschepte bij de zwak spelende Teun Koopmeiners. De Twente-aanvaller begon aan een lange rush en verschalkte doelman Marco Bizot met een geplaatste bal in de verre hoek: 2-0. Direct vanaf de aftrap in de tweede helft had Menig ook de derde Twente-goal moeten maken, maar ditmaal faalde de vleugelspits oog in oog met Bizot.

De Alkmaarders mochten hun doelman danken, die een minuut na zijn redding op Menig ook knap redde op een kopbal van Julio Pleguezuelo. Even later pareerde Bizot ook nog knap bij een gevaarlijk moment van Lang. Haris Vuckic leek de beslissende 3-0 te maken, maar de spits werd teruggefloten wegens buitenspel. AZ bleef daardoor in de wedstrijd en wist in de laatste fase in ieder geval de druk op te voeren. De ploeg van trainer Arne Slot slaagde er echter amper in om de verdediging van Twente in de problemen te brengen, die daardoor moeiteloos op de been blijft.