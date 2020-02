Nieuw fiasco voor Fenerbahçe acht dagen voor derby tegen Galatasaray

Fenerbahçe heeft zaterdagavond voor de derde maal op rij punten laten liggen in de Turkse competitie. De geplaagde ploeg van trainer Ersun Yanal ging op bezoek bij degradatiekandidaat Ankaragücü roemloos ten onder: 2-1. Het betekent voor Fenerbahçe duur puntverlies in de titelrace én een enorme dreun in aanloop naar de stadsderby van volgende week zondag tegen stadsgenoot en aarsrivaal Galatasaray.

Na het verlies op bezoek bij Trabzonspor (2-1) en de remise in eigen huis tegen Alanyaspor (1-1) snakte Fenerbahçe weer naar een overwinning in de competitie, maar het werd opnieuw een teleurstellende avond voor de Gele Kanaries. Het team van Yanal speelde een zwakke wedstrijd in Ankara en keek halverwege al tegen een 1-0 achterstand aan. Doelman Altay Bayindir zat in de dertiende minuut volledig mis bij een lange bal, waarna Saba Lobzhanidze de bal in een leeg doel kon werken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 22 12 7 3 19 43 2 Sivasspor 21 12 6 3 16 42 3 Trabzonspor 20 12 5 3 25 41 4 Alanyaspor 21 11 6 4 21 39 5 Galatasaray 21 11 6 4 18 39 6 Fenerbahçe 22 11 5 6 15 38 7 Besiktas 22 11 3 8 6 36 8 Göztepe 21 9 6 6 5 33 9 Gaziantep BB 21 7 6 8 -4 27 10 Yeni Malatyaspor 20 6 6 8 5 24 11 Denizlispor 22 6 6 10 -9 24 12 Rizespor 20 7 3 10 -9 24 13 Gençlerbirligi 21 5 6 10 -9 21 14 Konyaspor 22 4 8 10 -13 20 15 Ankaragücü 22 4 8 10 -18 20 16 Antalyaspor 21 4 7 10 -18 19 17 Kasımpaşa 21 4 4 13 -18 16 18 Kayserispor 22 3 6 13 -32 15

Halverwege de eerste helft ontsnapte Fenerbahçe aan een grotere achterstand. Konrad Michalak kon alleen op Bayindir af na een pass van Lobzhanidze, maar de doelman kwam ditmaal als winnaar uit de tweestrijd. Bij Fenerbahçe ontbrak Garry Rodrigues vanwege een hamstringblessure overigens in de wedstrijdselectie, waardoor Deniz Türüc aan de rechterflank kon rekenen op een basisplaats. Ferdi Kadioglu had op de linksbuitenpositie opnieuw het onderspit gedolven in de concurrentiestrijd met Tolga Cigerci.

Cigerci kon in de eerst helft echter niet imponeren en werd direct na rust vervangen door Emre Belözoglu. De 39-jarige middenvelder moest het aanvalsspel van Fenerbahçe gaan structuren, maar zijn invalbeurt duurde vanwege een blessure uiteindelijk slechts 21 minuten. Tussendoor dacht Fenerbahçe op gelijke hoogte te komen door een bizar eigen doelpunt van Ante Kulusic, die de bal ongehinderd in eigen doel kopte, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd omdat Vedat Muriqi vlak daarvoor buitenspel had gestaan. Met Kadioglu als vervanger van Belözoglu binnen de lijnen hoopte Fenerbahçe alsnog een ommekeer te realiseren, maar met een fraaie knal zorgde Gerson Rodrigues, ex-speler van Telstar, een kwartier voor tijd uiteindelijk voor de definitieve beslissing in de wedstrijd. De aansluitingstreffer in blessuretijd van Serdar Aziz kwam veel te laat voor Fenerbahçe.