Bakker beleeft ongelofelijke rollercoaster bij Ligue 1-debuut voor PSG

Mitchel Bakker zal zijn Ligue 1-debuut voor Paris Saint-Germain niet snel meer vergeten. De linksback kwam met PSG op een 3-0 achterstand tegen laagvlieger en nummer negentien Amiens SC, kwam op wonderbaarlijke wijze terug tot een 3-4 voorsprong, maar gaf die in de absolute slotfase toch nog weg: 4-4. Neymar en Kylian Mbappé ontbraken overigens door blessures.

Amiens greep in de vijfde minuut brutaal de leiding. Een subtiele steekpass van ex-Vitessenaar Gaël Kakuta belandde precies in de loop bij Sehrou Guirassy, die ineens onder doelman Keylor Navas doorschoot. Een knotsgekke fase volgde met kansen over en weer, waarbij een knal op de lat van grote afstand door Ángel Di María het meest noemenswaardige hoogtepunt was. Na een klein half uur was het de thuisploeg die opnieuw scoorde. Kakuta kwam aan de linkerkant de zestien van PSG binnen en ramde de bal prachtig in de korte kruising: 2-0.

Het werd nog erger voor de Parijzenaars, want Fousseni Diabaté rondde een lange dribbel vanaf de middellijn in de veertigste minuut keurig af: 3-0. Alle doelpunten van Amiens werden gecreëerd over de linkerkant of via het centrum, waardoor de debuterende linksback Bakker nauwelijks schuldig was aan de tegentreffers. PSG had zelf ondertussen al vele kansen gemist en vond vlak voor rust de aansluitingstreffer. Ander Herrera kreeg een weggekopte corner voor de voeten en vond met een volley het net: 3-1.

PSG behield daardoor het geloof in een goede afloop en zocht in de tweede helft direct vol de aanval. Een gevaarlijke kopbal van Edinson Cavani werd nog gekeerd, maar een bal op het hoofd van Nianzou Kouassi uit een hoekschop van Julian Draxler even later ging er wél in: 3-2. Het werd een avond voor de zeventienjarige Kouassi om niet snel te vergeten, want even later kopte hij ook een corner vanaf de andere kant van Di María binnen: 3-3. De knappe comeback van PSG werd gecompleteerd door Mauro Icardi, die een voorzet van Juan Bernat makkelijk kon binnen lopen: 3-4.

PSG leek daardoor de overwinning binnen te gaan slepen. Cavani had de wedstrijd in de 92ste minuut in het slot moeten gooien, maar de Uruguayaan verprutste de enorme kans door in vrije positie naast te mikken. In de tegenstoot sloeg Amiens toe: Quentin Cornette rekende op de rechterflank af met Bernat en bereikte de vrije Guirassy, die eenvoudig zijn tweede binnen tikte: 4-4.